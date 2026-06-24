호남 · 충청에 K-반도체 새 터전 추진…투자 계획 마무리 수순

▲ 삼성, 하이닉스

청와대가 삼성전자, SK하이닉스의 지방 반도체 클러스터 조성을 지원하는 가운데 세부 투자 계획이 이르면 내주 초 발표될 것으로 보입니다.신규 클러스터는 호남과 충청 등지에 수백조 원을 투자해 후공정뿐만 아니라 전공정을 아우르는 반도체 생태계가 거론되고 있습니다.오늘(24일) 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 내달 1일 전남광주통합특별시 출범을 앞둔 이달 말 청와대에서 열리는 민관 합동회의를 계기로 대규모 지방 투자 계획을 발표할 것으로 알려졌습니다.김용범 대통령 정책실장은 오늘 관훈토론에서 "현재 추세로는 (반도체에 대한) 수요가 폭발하면서 이미 예고돼 있던 설비 건설을 앞당겨야 하는 상황"이라며 "논의 마무리 단계가 다가오고 있다"고 말했습니다.반도체 양사는 새로 조성할 반도체 클러스터에 메모리 반도체 생산 공장(전공정)과 패키징 공장(후공정)을 함께 구축할 가능성이 큰 것으로 알려졌습니다.전공정은 메모리 반도체 제조 과정에서 웨이퍼 위에 회로를 형성해 메모리 셀과 소자를 구현하는 단계, 후공정은 완성된 칩을 절단·패키징·검증해 실사용할 수 있는 제품으로 완성하는 단계입니다.당초 후공정의 경우 전공정에 비해 상대적으로 필요한 인프라나 투자 비용이 적기 때문에 지방 투자 가능성이 큰 반면, 전공정은 투자 규모가 이와 비교할 수 없을 정도로 크고 협력업체 생태계와 고급 인력까지 대규모로 필요하기 때문에 지방 투자가 쉽지 않을 것이라는 분석이 나왔습니다.그러나 향후 3년간 삼성전자의 영업이익 예상치가 1천500조 원에 달할 정도로 역대급 호황이 장기화할 것으로 예상되면서 양사가 추가로 대규모 투자를 서두르는 상황에서 전·후공정을 망라한 신규 반도체 클러스터 조성이 추진되는 것으로 풀이됩니다.최태원 SK그룹 회장은 최근 "메모리 병목현상은 2030년까지 계속될 전망"이라며 "향후 5년 동안 웨이퍼 기준 반도체 생산 능력을 2배로 늘릴 계획"이라고 말하기도 했습니다.최근 반도체 팹(공장) 1기당 건설 및 설비투자 비용이 150조 원에 달하는 것으로 추산되는 만큼 양사의 이번 투자 규모가 300조 원을 크게 웃돌 것이라는 전망도 나옵니다.현재 입지로 거론되는 호남과 충청권은 수도권에 비해 부지 확보가 용이하고 재생에너지 조달에서도 강점이 있습니다.국제적으로 RE100(재생에너지 100% 사용) 규제가 강화하는 중에 대규모 전력이 필요한 반도체 공장이 태양광·해상풍력 등으로 재생에너지를 사용할 수 있다면 규제 대응력을 높일 수 있습니다.최근 김영록 전남지사는 페이스북에 "그동안 반도체공장 유치를 위해 산업단지를 발굴하고 RE100을 착실하게 준비해 온 우리 전남광주에 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 공장이 들어서는 광경을 곧 보게 될 것 같아 가슴이 뛴다"고 밝혔습니다.구체적으로는 전남 장성과 연접한 광주 첨단3지구가 주목받고 있습니다.첨단3지구는 362만㎡ 규모의 일반산단으로, 인공지능(AI) 기반 과학기술 창업단지와 연구산업복합단지를 목표로 조성되고 있습니다.호남고속도로, 국도13호선, 빛고을대로 등 주요 교통망도 촘촘히 연결돼 있습니다.삼성전자가 이미 첨단 패키징 거점을 운영 중인 충남 온양 등 충청권도 추가 투자 후보지로 꼽힙니다.김용범 실장은 "확정이 되면 기업들과 부처가 모여 한 번에 국민에게 설명해 드리는 자리를 마련하려 한다"고 밝혔습니다.