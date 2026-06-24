4월 출생아 증가율 18% '역대 최고'…22개월 연속 증가

▲ 신생아실에서 간호사가 신생아를 돌보고 있다.

올해 들어 4월까지 태어난 아기가 10만 명에 육박해 7년 만에 가장 많았습니다.출생아 수 증가율은 4월 월간, 1∼4월 누적 기준 모두 역대 최고치를 기록했습니다.국가데이터처가 오늘(24일) 발표한 '4월 인구동향'에 따르면 올해 4월 출생아 수는 2만 4천521명으로 지난해 같은 달보다 3천734명, 18.0% 증가했습니다.출생아 규모는 4월 기준 2019년 2만 6천104명 이후 가장 많은 수준입니다.4월 기준 증가율은 1981년 통계 작성 이래 가장 높았습니다.출생아는 2024년 7월부터 22개월 연속 늘고 있습니다.올해 1월부터 4월까지 누계로는 9만 9천534명의 아기가 태어났습니다.1∼4월 누계 기준으로도 2019년 10만 9천134명 이후로 7년 만에 가장 많았습니다.지난해 동기 대비 증가율도 15.5%로 역대 최고치를 기록했습니다.여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인, 합계출산율은 4월 0.93명으로 지난해 같은 달보다 0.13명 증가했습니다.최근 2년간 증가한 혼인, 30대 여성 인구 증가, 출산에 관한 긍정적 인식 변화 등으로 최근 출생아는 꾸준히 증가하는 흐름입니다.출산 순위별 출생아 수 구성비는 올해 4월 기준 첫째가 62.2%, 둘째가 32.2%로 집계됐습니다.지난해 동월 대비 첫째와 둘째는 각각 0.3%포인트씩 증가했습니다.셋째 이상은 0.7%p 감소한 5.6%였습니다.출생 증가의 선행 지표로 꼽히는 결혼도 증가세를 이어갔습니다.4월 혼인 건수는 2만 622건으로 1년 전보다 1천703건, 9.0% 증가하며 2만 건을 상회했습니다.4월 기준 2024년 24.6% 큰 폭으로 증가한 후 지난해 4.9% 증가에 이어 올해까지 증가세가 계속되고 있습니다.4월 혼인 건수는 같은 달 기준 2016년 2만 2천844건 이후 가장 많았습니다.이혼 건수는 지난해 같은 달보다 531건, 7.3% 늘어난 7천829건으로 집계됐습니다.4월 사망자 수는 2만 8천405명으로 지난해 같은 달보다 386명, 1.3% 줄었습니다.사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 인구는 3천884명 자연감소했습니다.다만 출생아는 늘고 사망자는 줄면서 지난해보다 자연 감소 폭이 줄었습니다.(사진=연합뉴스)