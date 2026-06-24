[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…정청래 대표직 사퇴, 연임 도전 수순

1. 정청래 대표가 오늘(24일) 민주당 대표직에서 물러난다고 밝혔습니다. 정청래 대표는 대표직 연임에 도전할 것으로 예상되고 있는데요. 오는 8월 전당대회를 앞두고 민주당 당권 경쟁도 본격화할 것으로 전망되고 있습니다. 건강 악화로 입원했던 국민의힘 장동혁 대표는 입원 엿새 만인 오늘 오후에 퇴원해서 당무에 복귀합니다. 잠시 후로 예정된 장동혁 대표 기자회견 현장을 연결해서 실시간으로 전해드리도록 하겠습니다.



2. 김용범 대통령 정책실장이 호남과 충청 지역 등에 제2 반도체 클러스터 조성이 검토되고 있는 것과 관련해서 논의가 마무리 단계라고 말했습니다. 김 실장은 오늘 오전 서울 프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 반도체 수요가 폭발하고 있고 수도권에는 땅도 전력도 용수도 부족하다면서 지방 클러스터를 조성할 필요성을 강조했습니다. 다만 현재 건설 중인 용인 클러스터는 그대로 추진된다는 점을 분명히 하면서 새로운 클러스터가 추가되는 개념이라고 덧붙였습니다.



3. 전쟁으로 호르무즈 해협에 발이 묶였던 우리 선박들이 미국과 이란의 종전 합의 이후에 차례차례 빠져나오고 있습니다. 우리 선박 4척이 밤사이 추가로 해협을 통과하면서 호르무즈 해협에 남은 우리 선박은 이제 18척으로 줄었습니다.



4. 투표용지 부족 사태 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 선거관리위원회 관계자들에 대한 압수수색에 나섰습니다. 합수본은 오늘 지방선거 당일 투표용지 부족 상황의 재구성을 위해서 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 9명에 대해서 압수수색을 실시했다고 밝혔습니다. 또 중앙선거관리위원회로부터 투표용지 부족 사태 진상규명위원회의 검토 자료를 어제 제출받아서 분석 중이라고 덧붙였습니다.