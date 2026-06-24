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5월 다른 동네로 이사 52년만 최소…주택공급 부족 탓

정성진 기자
작성 2026.06.24 14:10 조회수
5월 다른 동네로 이사 52년만 최소…주택공급 부족 탓
▲ 국가데이터처

최근 주택 공급이 감소하면서 지난달 다른 동네나 지역으로 이사한 인구가 52년 만에 가장 적었습니다.

국가데이터처가 오늘(24일) 발표한 '2026년 5월 국내이동통계'에 따르면, 지난달 전입신고 기준 읍·면·동 경계를 넘어 거주지를 옮긴 이동자 수는 46만 6천 명으로 지난해 같은 달보다 7천 명, 1.5% 감소했습니다.

5월 기준 1974년 41만 5천 명 이후 가장 적은 수준입니다.

인구 100명당 이동자 수를 의미하는 인구이동률은 10.8%로, 1년 전보다 0.2%포인트 하락하며 관련 통계 작성이 시작된 2000년 이후 5월 기준 최저치를 기록했습니다.

국내인구이동통계는 전입신고 가운데 읍·면·동 경계를 넘어 거주지를 변경한 사례를 집계한 것으로, 계절적 요인과 주택시장 상황에 따라 월별 변동 폭이 큽니다.

데이터처는 지난달 이동자 감소의 배경으로 주택 준공 실적 감소를 꼽았습니다.

직전 두 달인 3∼4월 주택 매매량은 1년 전 같은 기간 대비 6.8%, 9천 건 증가했지만, 같은 기간 준공 실적은 41.5%, 2만 4천 호 감소해 이동 수요를 제약했다는 설명입니다.

지난달 전체 이동자 가운데 시·도 내 이동은 65.0%, 시·도 간 이동은 35.0%를 차지했습니다.

지난해 같은 기간과 비교하면 시·도 내 이동은 3.6% 감소했고, 시·도 간 이동은 2.7% 증가했습니다.

경기, 충남, 인천 등 7개 시·도는 순유입을 기록했고, 서울, 경북, 울산 등 10개 시·도는 순유출을 나타냈습니다.

(사진=국가데이터처 제공, 연합뉴스)
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