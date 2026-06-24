최민식이 유일하게 밥 먹자 제안했다?…'맨 끝줄 소년', 최현욱 캐스팅 뒷이야기

'맨 끝줄 소년' 최민식이 최현욱 캐스팅 비하인드를 밝혔다.



24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 제작발표회에는 배우 최민식, 최현욱과 연출을 맡은 김규태 감독이 참석해 작품에 대한 기대를 당부했다.



'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄에 앉는 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고, 그의 글에 점차 집착하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.



이 작품은 명불허전 대한민국 최고의 배우 최민식과 라이징 스타 최현욱의 만남으로 기대가 큰데, 이강 캐릭터의 오디션 현장에 최민식이 함께 했던 것으로 알려졌다. 당시 최민식이 유일하게 "끝나고 같이 밥 먹자"고 제안한 배우가 최현욱이었다는 에피소드가 알려지며, 최현욱은 '최민식의 선택을 받은 후배'로 화제를 모으기도 했다.



최민식은 이강 캐릭터 오디션에 직접 참여한 이유에 대해 "(이강 역을 맡을 배우의) 실물이 보고 싶었다. 어떤 느낌의 소년일까 궁금했다. 프로필 사진이나 동영상을 보면 감이 안 오니까, 오디션 현장에 제가 궁금해 나간 거다"라며 "요즘 젊은 배우들을 잘 모르니, 있는 그대로 날것의 느낌을 보고 싶어 '같이 옆에 있으면 안되냐' 해서 참여하게 됐다"라고 설명했다.



이어 "항간에 소문이 '최현욱을 최민식이 캐스팅했다'고 하는데, 그건 어불성설이다. 감독님이 하신 거다"라며 "감독님이 '어떤 친구가 괜찮냐'고 제게 상의는 해주셨다. 감독님과 프로듀서와 다같이 의견을 좁힌 것"이라고 최현욱이 이강 역에 낙점된 과정에 대해 밝혔다.



당시 최현욱과 같이 식사를 했던 상황에 대해 최민식은 "다 오디션 보고 가고, 현욱이 밖에 없었다"라고 너스레를 떨며, 식사비는 최현욱의 회사에서 지불했다는 세세한 뒷이야기를 전했다. 그러면서도 최민식은 "최현욱의 눈빛, 속을 알 수 없는 눈빛이 굉장히 호감이 갔다. 그래서 같이 밥 먹자고 했던 것"이라며 식사 제안이 호감의 표시였음을 인정했다.



최현욱도 오디션 당시를 떠올렸다. 최현욱은 "제 또래 배우들은 최민식 선배님의 영화를 보고 자라 안 본 영화가 없을 정도다. 그렇게 스크린에서만 봤던 선배님 앞에서 연기를 한다고 하니, 많이 떨렸다. 그래도 열심히 준비한 대로 했다"라고 설명했다.



'맨 끝줄 소년'의 공개를 앞둔 현재, 최민식은 최현욱에게 크게 만족하고 있었다. 최민식은 "다시 복기해 보면, 아주 만족스럽다. 후배 최현욱 배우한테 고맙고, 흐뭇하다"라며 뿌듯해했다.



'맨 끝줄 소년'은 넷플릭스 시리즈 '트렁크'와 드라마 '우리들의 블루스', '괜찮아, 사랑이야' 등을 통해 다양한 인간 군상의 심리를 치밀하게 그려낸 김규태 감독의 감각적인 연출이 돋보이는 작품으로 기대를 모은다. 열등감과 패배감에 갇힌 교수와 그를 뒤흔드는 의문의 학생이 펼치는 서스펜스를 최민식과 최현욱, 그리고 김규태 감독이 어떻게 풀어낼지 주목된다.



'맨 끝줄 소년'은 총 6부작으로, 오는 26일 금요일 오후 5시 넷플릭스에서 전편 공개된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)