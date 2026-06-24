타블로, '젠슨 황 샤라웃설'에 멋쩍은 웃음…"믿고 싶지만 사실 아닐 것"

타블로는 지난 23일 공개된 자신의 팟캐스트에서 에픽하이의 대표곡 10곡과 그에 얽힌 비화를 소개하기에 앞서 최근 화제가 된 젠슨 황 관련 기사를 언급했다.
앞서 젠슨 황은 지난 5일 서울 마포구 홍대 인근의 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 함께 저녁 식사를 한 뒤 자신이 앉았던 테이블에 기념 사인을 남겼다. 사인에는 영어로 '젠슨 왔다감(JENSEN WAS HERE)'과 '사랑 사랑 사랑(LOVE LOVE LOVE)'이라는 문구가 적혔다.
이를 두고 일부 국내 언론매체는 해당 메시지가 에픽하이에 대한 샤라웃을 한 게 아니냐는 추측을 하기도 했다.
이에 대해 타블로는 "한국 기사를 봤는데 젠슨 황이 에픽하이를 외친 게 아니냐고 하더라. 솔직히 말하면 그건 아닐 가능성이 더 높다. 그냥 'Love'를 세 번 쓴 것일 수도 있다"고 멋쩍은 반응을 보였다.
다만 그는 "'Love Love Love'는 실제로 에픽하이 노래 제목이기도 하다"면서 "젠슨 황이 한국의 한 기술기업을 방문했을 때 에픽하이의 'High Technology'가 흘러나왔다는 이야기도 들었다. 그렇다면 완전한 우연만은 아닐 수도 있겠다는 생각도 든다."면서 "개인적으로는 우리 노래를 언급한 것이라고 믿고 싶지만 현실적으로는 아닐 가능성이 더 높다"고 웃으며 덧붙였다.
앞서 젠슨 황은 K팝 음악에 대한 깊은 관심을 표현해 화제를 모았다. 그는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화 과정에서 평소 K팝을 즐겨 듣는다며 그룹 마마무 화사의 팬이라고 공개적으로 밝힌 바 있다. 당시 그는 화사에 대해 "훌륭한 가창력을 가졌고 뛰어난 댄서"라고 극찬하며 팬심을 드러냈다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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