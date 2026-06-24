한병도 "국힘, 법사위 타령만…원구성 명단 제출 않으면 단독 결단"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표

한병도 민주당 원내대표가 "끝내 국민의힘이 (원 구성을 위한 상임위원회) 명단 제출을 하지 않는다면 민주당 단독으로라도 국회법 준수를 위한 결단을 하겠다"고 밝혔습니다.한 원내대표는 오늘(24일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국회의장께서 제시한 원 구성 마무리 시한이 코앞"이라며 이같이 말했습니다.조정식 의장은 그제 원 구성 협상이 진통을 이어가자 '24일 정오까지 원 구성을 위한 상임위원회 명단을 제출해달라'고 여야에 촉구한 바 있습니다.한 원내대표는 "국회법이 정한 (원 구성) 기한은 이미 넘겼다"며 "국민의힘이 법사위(법제사법위원회) 타령만 하며 시간을 끌 동안 민생 법안은 산더미처럼 쌓여가고 있다"며 지적했습니다.이어 "22대 국회 후반기도 발목잡기를 이어가겠다는 꿈은 꿀 생각조차 하지 마시라"고 덧붙였습니다.한편, 한 원내대표는 어제 국회가 진행한 6·3지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 첫 국정조사를 거론하며 "민주당은 공직선거법 개정 등 당장 가능한 제도 개선부터 서두르겠다, 중장기적으로는 낡은 헌법에 새로운 법이 갇히지 않도록 (선관위 외부 감시 등을 위한) 개헌까지 가능한 국민적 합의를 이끌겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)