[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 더불어민주당의 새 지도부를 선출하는 8.17전당대회를 앞두고 정청래 대표가 오늘(24일) 전격 사퇴했습니다. 장동혁 국민의힘 대표는 건강악화로 입원한 지 엿새만에 퇴원했습니다.



2. 김용범 대통령 정책실장은 호남과 충청지역 등에 제2 반도체단지 조성 검토와 관련해 논의가 마무리 단계에 있고 현재 진행 중인 용인 클러스터 외 추가되는 것이라고 밝혔습니다.



3. 밤사이 한국 선박 4척이 추가로 호르무즈 해협을 통과하면서 해협 내 남은 우리 선박은 18척으로 줄었습니다. 국제해사기구, IMO는 걸프해역에 발이 묶인 선원 1만 1천 명에 대한 구출작전에 돌입했습니다.



4. 남아공과의 3차전을 하루 앞둔 홍명보 축구대표팀 감독은 "선발 명단에 일부 변화가 있을 것"이라고 말했습니다. 슈퍼스타 호날두는 월드컵 '여섯 대회 연속 득점'이란 신기록을 세웠습니다.