한은 "집값 상승세 재확대, 빚투 증가…금융안정 불안 요인"

수도권 중심으로 집값이 오르고 증시 호조에 '빚투'가 늘어나며 금융안정을 위협할 수 있다는 한국은행 경고가 나왔습니다.



한국은행은 오늘(24일) 발표한 금융안정보고서에서 "국내 금융·외환시장 변동성이 크게 높아진 가운데 서울 등 수도권 주택가격 상승세 재확대, 레버리지를 활용한 자산 투자 증가 등에 따른 금융불균형 누증 가능성, 금리 상승 등 금융 여건 변화에 따른 취약 부문 부실 확대 우려 등이 불안 요인"이라고 지목했습니다.



금융시스템의 단기 안정 상황을 보여주는 금융불안지수(FSI)는 올해 5월 17.2로, 지난해 12월 16.3보다 상승해 주의 단계(12 이상)에 머물렀습니다.



중장기적 금융시스템 취약성을 나타내는 금융취약성지수(FVI)도 올해 1분기 46.0으로, 장기 평균(2008년 이후 45.7)을 소폭 웃돌았습니다.



가계신용은 다주택자 양도세 중과 재개를 앞두고 늘어난 주택 거래가 시차를 두고 대출에 반영된 데다 신용대출을 포함한 기타대출도 늘어나면서 5월 이후 크게 증가했습니다.



가계대출 월별 평균 증가 폭은 지난해 10∼12월 2조 7천억 원, 올해 1∼3월 3조 원, 4월 3조 5천억 원, 5월 9조 3천억 원으로 눈에 띄게 확대됐습니다.



다만, 올해 1분기 말 처분가능소득 대비 가계부채 비율(DTI)은 134.1%로, 지난해 3분기 말 139.7%보다 큰 폭으로 하락한 것으로 추정됩니다.



가계 연체율도 1분기 말 1.00%로 장기 평균 1.16%를 하회했습니다.



기업대출 연체율은 올해 1월 말 2.43%로 상승 전환해 장기 평균 1.62%를 크게 웃돌았습니다.



기업 간 양극화는 한층 뚜렷해졌습니다.



이자보상배율은 대기업이 2024년 4.0배에서 지난해 5.4배로, 중소기업은 2024년 -0.7배에서 -0.4배로 각각 개선됐으나, 중소기업은 여전히 마이너스 상태를 지속했습니다.



영업이익이 총이자비용에 미치지 못했다는 의미입니다.



한은은 "가계신용 증가세가 다시 확대되고 있으며, 가계와 기업의 채무 상환 능력에도 가계 취약차주와 일부 업종 기업의 신용위험이 여전히 높은 것에 유의해야 한다"고 강조했습니다.