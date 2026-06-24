홍혜걸♥여에스더, 5년 별거 끝내고 '동상이몽2' 합류…"아내 우울증 심각, 까마득하게 몰랐다"

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의사 부부 홍혜걸, 여에스더가 5년간의 별거 생활을 끝내고 제2의 신혼 일상을 전격 공개한다.지난 23일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 방송 말미에는 올해로 결혼 33년 차를 맞이한 홍혜걸, 여에스더 부부의 합류를 알리는 예고편이 공개돼 이목을 집중시켰다.해당 예고 영상 속에서 홍혜걸은 "이제는 공식 발표해도 된다"라며 "집사람과 저는 작년 8월 이후로 별거를 끝냈다"고 밝혀 주위를 놀라게 했다. 그동안 각방을 쓰거나 떨어져 지내는 등 개성 넘치는 부부 라이프를 보여줬던 이들이 마침내 결합했음을 선언한 것이다.이어 홍혜걸은 아내 여에스더가 홀로 견뎌내야 했던 혹독한 마음의 병을 털어놓으며 안타까움을 더했다. 그는 "아내가 정신과 치료받을 때 보니까 (우울증이) 생각보다 심각했다. 안 좋은 생각도 너무 많이 하고 살고 싶지 않아서 날을 정했다 난리를 피우더라"며 당시 아내의 위태로웠던 상태를 회상했다. 그러면서 "저는 까마득하게 모르고 있었다. 위로가 필요했던 것 같다"라며 남편으로서 아내의 아픔을 뒤늦게 알아차린 것에 대한 미안함과 애틋함을 전했다.이어진 화면에서는 두 사람이 푸른 자연이 펼쳐진 제주도에서 함께 부대끼며 과거 신혼 시절로 되돌아간 듯한 달콤한 일상이 그려졌다. 홍혜걸은 아침 일찍부터 아내 여에스더의 손을 다정하게 맞잡은 채 마당으로 나와 "여에스더 만세"를 크게 외치는가 하면, "얼굴 좀 타면 어떠냐"며 잔디밭에 나란히 누워 한가로운 정취를 만끽했다. 여에스더 역시 흘러나오는 노래에 맞춰 가볍게 춤을 추는 등 이전보다 훨씬 밝고 건강해진 근황을 드러냈다.그러나 의사 부부 특유의 달콤한 기류도 잠시, 이들은 이내 33년이라는 세월을 증명하듯 거침없는 설전을 주고받는 현실 부부의 투닥투닥 케미로 전환해 폭소를 유발했다.특히 홍혜걸은 카메라를 향해 "아내가 진짜 사이코 같은 면이 있다"라면서 "이렇게 말해도 아내는 기분이 안 나쁘다. 사이코가 맞으니까"라며 얄미운 농담을 던졌고, 이를 들은 여에스더는 화를 내기는커녕 오히려 "저는 진짜 기분 안 나쁘다"고 대수롭지 않게 응수하며 쿨한 면모를 과시했다. 한술 더 떠 여에스더는 의미심장한 미소와 함께 "제가 오늘 '동상이몽'에서 맹세한다. 웬만한 정신과 선생님들 죄송하다"라는 파격적인 발언을 남겨 스튜디오를 발칵 뒤집었다.과연 모두를 깜짝 놀라게 만든 여에스더의 충격적인 맹세의 전말은 무엇일지, 제주도에서 새롭게 시작된 33년 차 동반자 홍혜걸, 여에스더 부부의 좌충우돌 일상은 오는 30일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 '동상이몽2'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)