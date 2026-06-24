단 두 단어로 날린 16억 원…3시간 보여주면 대기업이 바뀔까? [스프]

⚡ 스프 핵심요약



스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일에 '탱크데이' 프로모션을 진행해 역사 왜곡 및 사회적 감수성 결여 논란에 휩싸였다.



외신과 학계는 이번 사태를 단순 마케팅 실수가 아닌, 유네스코 세계기록유산이자 한국 민주주의의 기원 서사인 5·18이라는 '역사적 금기'를 건드린 문화적 폭풍으로 규정했다.



스타벅스는 미국 본사의 2018년 인종차별 대응 전례를 따라 '전국 매장 영업 중단'이라는 고강도 쇄신책을 폈으나, 전문가들은 일회성 교육을 넘어선 실질적 승인 체계 및 구조 개편이 핵심이라고 지적한다.

1. "탱크데이"라는 이름의 재앙

2. CEO 경질에서 전국 폐점까지, 한 달간의 위기 관리

3. 왜 5·18은 기업도 건드려선 안 되는 '역사 금기'인가

4. 광주의 기억은 왜 아직도 현재진행형인가

5. 스타벅스는 원래 이런 식으로 사과하는 회사다

6. 그런데 교육은 정말 효과가 있을까?

7. 진짜 쟁점은 '역사의식'이 아니라 승인 체계다

8. 왜 일반적인 '브랜드 세이프티 도구'로도 안 잡혔나

9. 정용진 회장도 교육받는다는데, 이게 상징일까 실질일까

10. 앞으로 봐야 할 것: 교육이 아니라 구조다

Deep Dive Q&A

2026년 6월 22일 오후 3시, 전국 스타벅스 2,160개 매장의 블라인드가 일제히 내려갔습니다. 커피 한 잔 팔지 않고, 매장 직원들이 점포별로 모니터 앞에 앉았죠. 화면에는 교수 두 명이 차례로 나와 각각 '기업이 가져야 할 올바른 역사 인식'과 '사회적 감수성과 윤리 기준'을 강의합니다. 1999년 스타벅스의 한국 상륙 이후 처음 있는 일입니다. 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 그리고 이 3시간짜리 교육은 정말 효과가 있을까요?사건의 발단은 단 두 단어였습니다. 지난 5월 18일, 스타벅스코리아는 텀블러 프로모션을 시작하면서 이날을 '탱크데이(Tank Day)'로 명명했습니다. 거기에 '책상에 탁!'이라는 문구까지 붙였죠. 문제는 5월 18일이 바로 1980년 광주민주화운동 기념일이라는 겁니다. 계엄군 탱크가 광주 시민을 짓밟던 그날... '탁' 소리는 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 떠올리게 했습니다. 로이터는 이 캠페인을 "민주주의 탄압의 고통스러운 기억을 소환한 사건"이라고 규정했습니다.여론의 역풍은 즉각적이었습니다. 논란이 터진 이후, 스타벅스코리아 대표이사가 해임됐습니다. 신세계그룹 정용진 회장은 공개 사과문을 발표하며 대국민 사과에 나섰죠. AP통신은 "신세계그룹이 스타벅스코리아 지분 67.5%를 보유하고 있으며, 그룹 임원과 본사 직원도 역사 교육을 받는다"고 전했습니다. 그리고 한 달 뒤인 6월 22일, 전국 매장이 오후 3시에 일제히 문을 닫았습니다. 황금시간대 영업 포기, 추정 매출 손실만 16억 원입니다.외신들은 이 사건을 단순 마케팅 실수로 보지 않았습니다. 영국 가디언은 "문화적 폭풍(cultural storm)"이라고 표현했고, 프랑스 르몽드는 "역사적 학살(historic massacre)을 연상시킨 사건"이라고 짚었습니다. 왜일까요? 유네스코는 2011년 '광주 5월 민주화운동 기록물'을 세계기록유산에 등재했습니다. 이 기록물에는 공식 국가기록, 편지, 신문, 현장 사진, 피해자 의료 문서, 진실화해 관련 문서까지 포함됩니다. 즉, 5·18은 단순 과거 사건이 아니라 국제적으로 공인받은 인권 기록이자 한국 민주주의의 정당성 서사 그 자체입니다.이상하게도 이 사건은 한국 밖에서도 크게 다뤄졌습니다. 왜일까요? 옥스퍼드대 출판부의 국제전환기정의저널(International Journal of Transitional Justice)은 논문 제목을 아예 "광주의 긴 그림자(The Long Shadows of Gwangju)"로 뽑았습니다. 광주의 기억이 현대 한국 정치·사법·기억정치에 계속 영향을 미친다는 겁니다. 다시 말해, 기업이 5·18을 연상시키는 상징을 잘못 쓰면 그건 광고 실패가 아니라 전환기 정의와 피해자 기억을 가볍게 다룬 행위로 받아들여진다는 겁니다.이번 대응은 한국에서 이례적이지만 스타벅스 본사 입장에선 낯설지 않습니다. 2018년 미국 필라델피아에서 흑인 고객 두 명이 아무것도 주문하지 않았다는 이유로 경찰에 신고당한 사건이 터졌습니다. 스타벅스는 어떻게 했을까요? 미 전역 8,000개 이상 직영점을 반나절 닫고 인종 차별 해소를 위한 교육을 실시했습니다. 회사는 "이 교육이 신규 직원 온보딩의 일부가 될 것"이라고 밝혔죠. 즉, 스타벅스는 과거에도 대규모 영업 중단을 통해 "문제가 시스템적이며, 회사 전체가 배워야 한다"는 메시지를 낸 적이 있습니다. 이번 한국 사례는 그 전례의 로컬 버전입니다.여기서부터는 냉정하게 봐야 합니다. 미국 국립의학도서관(NCBI) 수록 연구 "편향 교육은 효과적인가(Is Implicit Bias Training Effective?)"는 이렇게 말합니다. 교육이 효과를 내려면 조직 목표 명확화, 사례 기반 학습, 구체적 행동 과제, 효과 측정이 필요하다고요. 반대로 단발성 강의나 죄책감 유발형 메시지는 한계가 크다고 봅니다. 더 엄격한 연구도 있습니다. 행동과학 분야에서 3,016명을 대상으로 한 대규모 실험 논문은 "짧은 온라인 교육이 태도 변화는 일부 만들 수 있지만 행동 변화는 제한적"이라고 결론 냈습니다. 즉, 교육을 했느냐보다 교육 이후 무엇을 바꿨느냐가 중요하다는 겁니다.스타벅스코리아가 향후 '사회적 민감도 체크리스트'와 '다중 검증 시스템'을 도입하겠다고 한 대목, 여기가 핵심입니다. 미시간대 얼브인스티튜트(Erb Institute)의 기업정치책임(Corporate Political Responsibility) 프레임워크는 이렇게 권합니다. "기업의 외부 커뮤니케이션이 자사 가치와 이해관계자 약속에 부합하는지, 브랜드·평판·시민 제도에 어떤 위험을 만드는지 보라." 이 프레임을 이번 사건에 적용하면, 문제는 카피 문구를 이상하게 쓴 게 아닙니다. 상품명·날짜·문구의 조합이 한국 사회의 역사적 금기와 충돌하는데도, 그것을 막아내는 조직 내 브레이크가 없었다는 겁니다.이 사건은 또 하나의 구조적 문제를 보여줍니다. 일반적인 브랜드 세이프티 시스템은 혐오·폭력·음란물 같은 보편적 유해 범주에는 강하지만, 특정 사회의 역사적 상처와 기념일 의미 같은 맥락은 잘 포착하지 못합니다. 세계광고주연맹(WFA)의 GARM 프레임워크도 브랜드 세이프티의 공통 언어를 제공하지만, 지역별 기억정치를 자동 판별해주지는 않습니다. 관련 논문 "독성을 넘어서(Beyond Toxic)"는 이렇게 지적합니다. "어떤 표현이 유해한지 판별하려면 때때로 세계지식과 문화특수적 맥락이 필요하다." 'Tank'와 'Tak'는 사전적으로는 중립적일 수 있지만, 5월 18일 한국 맥락에서는 전혀 중립적이지 않다는 겁니다.신세계그룹 정용진 회장은 6월 24일 사장단 회의에 앞서 계열사 대표들과 함께 같은 교육 영상을 시청한다고 했습니다. 이건 단순 상징일까요, 실질적 책임 확대일까요? 가디언과 AFP 보도는 이 조치를 "위기를 실무자 개인의 실수로 축소하지 않고, 의사결정 체계와 리더십 책임 문제로 다루겠다는 신호"로 해석했습니다. 하지만 여기서 중요한 건, 교육이 조직의 톤을 바꾸는 신호일 수는 있어도 승인 프로세스·권한 배분·사전 검토 체계가 그대로면 유사 사고는 반복될 수 있다는 점입니다.마지막, 앞으로 봐야 할 것은 세 가지입니다. 첫째, 이번 교육이 일회성 상징조치에 그칠지, 아니면 승인 체계와 인사 평가, 마케팅 가이드라인, 외부 자문 절차로 이어질지입니다. 둘째, 그룹 차원의 교육이 실질적 책임 확대인지, 단지 위기 수습용 상징인지입니다. 셋째, 이 사안이 단순 매출 회복이 아니라 브랜드 신뢰 회복으로 이어질 수 있는지입니다. 실효성 판단의 기준은 "사과했다/교육했다"가 아닙니다. 민감한 날짜·상징·문구 사용에 대한 사전 금지 규칙, 마케팅 릴리즈 이전의 다층 승인, 지역 역사 이슈에 대한 외부 전문가 리뷰, 위기 발생 시 즉시 중단 권한과 책임 추적, 교육 후 재발률·승인 오류율·시정 이행률 공개 여부가 될 겁니다.A1. 외신은 5·18 민주화운동이 단순한 과거의 역사적 사건이 아니라, 유네스코 세계기록유산으로 등재된 국제 공인 인권 기록이자 한국 현대 민주주의의 정당성을 상징하는 서사라는 점에 주목했습니다. 따라서 이를 연상시키는 상징('탱크', '탁')을 마케팅에 무분별하게 소비한 것은 한국 사회의 전환기 정의와 피해자들의 기억정치(Memory Politics)를 가볍게 여긴 행위로 받아들여졌기 때문입니다.A2. 일반적인 알고리즘 기반 브랜드 세이프티 시스템은 혐오, 폭력, 음란물 등 보편적 유해성을 포착하는 데 특화되어 있습니다. 반면 'Tank'나 'Tak' 같은 단어는 사전적으로 중립적입니다. 관련 학술 논문("Beyond Toxic")이 지적하듯, 특정 날짜(5월 18일)와 단어의 조합이 가지는 '문화 특수적 맥락(Culture-specific context)'과 역사적 상처를 자동 판별하는 데 기존 글로벌 표준 시스템은 명확한 한계를 가집니다.A3. 학술 연구에 따르면 일회성 교육이나 죄책감 유발형 강의는 태도 변화를 일으킬 순 있지만 실질적인 행동 변화로 이어지기 어렵습니다. 미시간대 Erb Institute의 프레임워크에 따르면, 단순 역사의식 고취를 넘어 ▲민감 상징 사전 금지 규칙 수립, ▲마케팅 릴리즈 전 다층 승인 프로세스 구축, ▲지역 역사·문화 맥락에 대한 외부 전문가 리뷰 제도화, ▲재발률 및 시정 이행률의 투명한 공개 등 조직적 브레이크와 승인 체계의 전면 개편이 동반되어야 합니다.