[자막뉴스] 32강부터 월드컵 못 본다고?…"JTBC 중계권료 못 냈다" 실체는?

2026 북중미 월드컵 조별 예선 3차전 남아공전을 하루 앞둔 가운데 대한민국 축구 국가대표팀이 32강에 진출하더라도 더 이상 월드컵 중계를 보지 못할 수 있다는 보도가 나왔습니다.



일본 매체 'TBS'는 오늘(23일) "북중미에서 개최 중인 축구 월드컵에서 한국 방송사 JTBC가 국제축구연맹 측에 중계권료 일부를 지급하지 못한 것으로 확인됐다"고 단독 보도했습니다.



그러면서 "기한까지 지급이 이뤄지지 않을 경우, 오는 29일부터 시작되는 32강 이후 TV 중계가 허용되지 않을 우려가 있다"고 설명했습니다.



TBS는 "JTBC 담당자가 스위스 FIFA 본사로 가서 중계가 가능하도록 협상하고 있는 단계"라고 전했습니다.



JTBC는 이번 대회에서 대한민국 내 월드컵 중계권을 확보해 전 경기를 TV로 중계하고 있습니다.



그런데 JTBC는 최근 206억 원 규모의 유동화 차입금을 상환하지 못하고 채무불이행을 선언하는 등 위기를 겪으면서 월드컵 중계가 끊길 수 있단 설이 제기되고 있습니다.



JTBC 측은 법원에 회생 신청을 냈다가 현재는 보류 결정 신청서를 내고 자율구조조정 지원 프로그램 희망 의사를 밝힌 상태입니다.



JTBC의 월드컵 중계권 부담은 이미 예견된 문제라는 지적이 많습니다.



JTBC는 FIFA로부터 월드컵 중계권을 약 1억 2,500만 달러, 우리 돈으로 약 1,919억 원에 확보한 것으로 알려졌는데, 과도한 중계권료 부담을 줄이기 위해 KBS 등 지상파 방송 3사와 협상에 착수했습니다.



그러나 중계권 가격을 두고 이견이 좁혀지지 않으면서 결국 KBS만 중계에 참여하기로 결정됐습니다.



월드컵 중계가 중단될 수 있다는 일본 언론 보도에 대해 JTBC는 대한민국 대표팀 경기를 포함해 북중미 월드컵 결승전까지 모두 차질 없이 중계할 예정이라고 밝혔습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)