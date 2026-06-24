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특검, '내란 가담·수사 무마' 심우정 전 검찰총장 피의자 조사

전연남 기자
작성 2026.06.24 10:33 조회수
특검, '내란 가담·수사 무마' 심우정 전 검찰총장 피의자 조사
▲ 심우정 전 검찰총장이 24일 내란 가담 의혹 등 피의자 조사를 위해 경기도 과천 권창영 2차 종합 특별검사팀으로 출석하고 있다.

2차 종합특별검사팀이 '내란 가담 의혹'과 관련해 오늘(24일) 오전 10시 심우정 전 검찰총장을 소환해 조사하고 있습니다.

심 전 총장은 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석했습니다.

심 전 총장은 비상계엄 선포 당일 박성재 전 법무부 장관의 지시로 계엄 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 혐의를 받습니다.

박 전 장관은 당일 국무회의에 참석한 이후 법무부로 돌아와 간부회의를 소집했습니다.

당시 회의에는 법무부 실·국장 등 10명이 모였는데, 이 자리에서 박 전 장관이 검찰국에 '합동수사본부에 검사 파견을 검토하라'는 지시를 내렸다는 의혹이 제기됐습니다.

박 전 장관은 계엄 선포 당일 밤 11시부터 이튿날 새벽까지 심 전 총장과 3차례 통화한 것으로 파악됐습니다.

이를 두고 당시 박 전 장관이 심 전 총장에게도 합수부 검사 파견을 지시한 것이 아니냐는 의혹이 불거졌습니다.

법원 또한 앞서 진행된 박 전 장관의 재판에서 심 전 총장의 내란 가담이 의심된다는 취지의 판단을 내린 바 있습니다.

심 전 총장은 김건희 여사가 연루된 수사 무마 의혹과 관련한 직권남용 혐의도 받습니다.

서울중앙지검이 '도이치모터스 주가조작 의혹' 과 '디올백 수수 의혹' 사건을 처리하는 과정에서 김 여사를 제대로 조사하지 않고 무혐의 처분하는 데 관여했다는 혐의입니다.

(사진=연합뉴스)
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