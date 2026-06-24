정청래, 당 대표직 전격 사퇴…연임 도전 수순 전망

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직 사퇴 의사를 밝히고 있다.

정청래 민주당 대표가 오늘(24일) 대표직을 전격 사퇴했습니다.새 지도부를 선출하는 8·17 전당대회에서 대표직 연임에 도전하기 위해 거취를 정리한 것으로 보입니다.정 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "며칠간 불면의 밤을 지새우며 저 자신을 돌아보고 정치 인생을 살펴봤다"며 "저는 오늘 당 대표직을 내려놓는다"고 밝혔습니다.정 대표의 사퇴에 따라 한병도 원내대표가 전대까지 대표의 직무를 대행합니다.정 대표는 지난해 조기 대선 이후 8월에 열린 당 대표 보궐선거에서 선출돼 약 11개월간 임기를 수행했습니다.이번 전대는 정 대표와 김민석 국무총리, 송영길 전 대표의 3파전으로 치러질 가능성이 큽니다.김 총리와 송 전 대표가 정 대표에 맞서 연대 전선을 구축해 친청(친정청래)계와 비당권파 친명(친이재명)계의 대결 구도로 치러질 것이란 관측이 있습니다.8월 전대에서 선출되는 새 민주당 대표의 임기는 2년으로, 2028년 총선에서 공천권을 행사하게 됩니다.(사진=연합뉴스)