독일 전역서 열차 운행 한때 중단…"통신 시스템 문제"

▲ 23일(현지시간) 통신 장애로 인해 독일 뮌헨 중앙역에 멈춰 있는 열차

독일 전역에서 현지시간 23일 밤 통신 시스템 문제로 열차 운행이 한때 중단돼 승객들의 발이 묶였습니다.독일 국영 철도 도이체반(독일철도·DB)은 첫 장애 보고 후 약 2시간 반이 지난 24일 새벽 1시쯤 통신 장애가 해결돼 열차 운행이 점차 재개되고 있다고 밝혔습니다.앞서 도이체반은 열차 전 노선의 운행을 일시적으로 전면 중단했습니다.철도망의 내부 통신용 디지털 시스템 'GSM-R'의 전국적인 장애 때문입니다.'GSM-R'은 기관사와 관제센터 간 통신을 포함해 철도 운영에 필요한 음성 및 데이터 서비스를 제공하는 시스템입니다.장애 발생 후 도이체반은 즉각 복구 작업에 나섰으며, 피해를 본 승객들에게 택시와 호텔 숙박 쿠폰을 제공했습니다.또 가능한 경우 승객들이 역 내부에 정차한 열차 안에서 대기할 수 있게 조치했습니다.회사 측은 통신 장애 원인이 규명됐다고 전했지만, 구체적으로 어떤 문제였는지는 밝히지 않았습니다.이번 통신 장애는 베를린 도시고속열차(S반) 전 노선을 포함해 도이체반이 운영하는 일부 통근 열차 서비스, 민간 철도 운행에도 영향을 미쳤습니다.독일 북부에서 지역 여객 노선을 운행하는 메트로놈 측은 자사 소속 모든 열차가 통신 장애의 영향을 받았다고 밝혔습니다.지역 열차 및 S반 운영사들도 잇따라 소셜미디어를 통해 중단됐던 열차 운행이 점차 재개되고 있다고 전했습니다.다만 24일 오전까지는 열차 지연과 결항이 지속될 가능성이 크다고 덧붙였습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)