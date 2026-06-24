스트레이 키즈, 오늘(24일) 'RUN IT' 발매…글로벌 질주 시작

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그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 디지털 싱글 'RUN IT'(런 잇)으로 글로벌 질주를 이어간다.스트레이 키즈는 24일 오후 1시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 'RUN IT'을 발매했다. 'RUN IT'은 스트레이 키즈가 지난해 발표한 'SKZ IT TAPE' 프로젝트 이후 약 9개월 만에 선보이는 신곡이다. 그룹 내 프로듀싱 팀 3RACHA(쓰리라차) 방찬, 창빈, 한이 작업에 참여해 스트레이 키즈만의 음악적 색깔을 담아냈다.신곡은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 전 세계 아티스트 최초로 8개 앨범 연속 1위를 기록하고, 글로벌 대형 페스티벌 헤드라이너로 성장하기까지의 자신감과 도전 정신을 녹여냈다. 승리를 향해 거침없이 달려가는 에너지를 표현한 곡으로, 스트레이 키즈의 새로운 앤섬(anthem)으로 자리매김할 전망이다.브라스 사운드와 마칭 드럼을 기반으로 한 웅장한 사운드에 월드 비트 리듬을 더해 강렬한 몰입감을 선사한다. 스트레이 키즈가 세계 무대를 향해 끊임없이 확장해 나가는 거대한 에너지를 음악으로 구현했다.발매에 앞서 지난 22일 공개된 티저 영상 역시 뜨거운 반응을 얻었다. 강렬한 비주얼과 흑백 대비를 활용한 감각적인 연출, 영화 같은 내러티브가 어우러지며 전 세계 팬들의 기대감을 끌어올렸다.스트레이 키즈는 오는 7월부터 신곡과 동명인 새 월드투어 'Stray Kids World Tour '에 돌입한다. 지난해 총 35개 지역 56회 규모로 진행된 월드투어 'dominATE'(도미네이트)의 열기를 이어갈 이번 투어는 7월 25일과 26일, 29일, 8월 1일과 2일 서울 송파구 KSPO DOME에서 열리는 5회 공연으로 시작된다.이후 일본 도쿄 국립경기장을 비롯해 나고야, 오사카, 후쿠오카, 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르 등 아시아 주요 도시를 순회하며 글로벌 팬들과 만난다. 특히 도쿄 국립경기장은 해외 남성 아티스트 최초 단독 공연장으로도 주목받고 있다.또한 스트레이 키즈는 오는 8월 7일 새 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)을 발매한다. 이번 앨범은 스트레이 키즈가 2026년 처음 선보이는 음반으로, 신곡 'RUN IT'이 정식 수록될 예정이다.사진=JYP엔터테인먼트 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)