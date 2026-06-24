"송영길, 이 대통령에 출마 결심 얘기…3자구도서 김 총리와 단일화"

▲ 김민석 국무총리와 송영길 민주당 의원이 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 인사를 나누고 있다.

더불어민주당 송영길 전 대표가 이재명 대통령과의 만찬 자리에서 "(전당대회에서) 3자 구도로 가서 결국 김민석 국무총리와 단일화하는 방안을, 결선 투표에서 (표심이) 모이는 결과를 만들어내겠다"고 말했다고 민주당 박지원 의원이 오늘(24일) 전했습니다.박 의원은 오늘 CBS 라디오 인터뷰에서 송 전 대표와의 전날 통화에서 이 같은 이야기를 들었다고 밝혔습니다.이어 '그러면 송 전 대표가 전대 출마 결심을 대통령에게 이야기했다는 것이냐'는 사회자의 질문에는 "네 그렇죠"라며 "대통령께서 뭐라고 하시더냐고 그랬더니 긍정적인 반응으로 '잘하라' 이런 말씀을 했다(고 한다)"고 전했습니다.송 전 대표는 지난주 서울 한남동 대통령 관저에서 이 대통령과 비공개 만찬을 한 것으로 알려졌습니다.박 의원은 "(이런 얘기는) 송 전 대표가 당 대표가 될 수도 있겠다는 생각도 들게 했다"며 "3자 구도로 가면 어떤 결과가 나올지 모르겠다는 것이 솔직한 송 전 대표의 표현이었다고 저는 느꼈다"고 했습니다.당 대표 등을 뽑는 전대는 오는 8월 17일 열릴 예정입니다.연임 도전이 전망되는 정 대표에 맞서 김 총리와 송 전 대표가 연대, 친청(친정청래)계와 비당권파 친명(친이재명)계의 구도로 치러질 가능성이 크다는 전망이 나옵니다.김 총리는 오는 25∼26일 한성숙 국무총리 후보자의 청문회 등 국회 인준 절차가 마무리된 뒤 여의도로 복귀할 예정입니다.전날 방미길에 오른 송 전 대표는 귀국 뒤 이달 말께 전대 출마에 관한 입장을 밝힐 것으로 관측됩니다.(사진=연합뉴스)