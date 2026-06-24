폭염 속 결전 앞둔 홍명보 "지장 없다" vs 브로스 "쉽지 않다"

▲ 2026 북중미 월드컵에서 A조 조별리그 3차전을 앞둔 한국 홍명보 감독과 남아프리카공화국 휴고 브로스 감독이 23일(현지시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 BBVA에서 열린 공식 기자회견에서 질문에 답하고 있다.

멕시코 몬테레이에서 펼쳐질 2026 북중미 월드컵 '폭염 결전'을 앞둔 양 팀 감독은 상반된 반응을 보였습니다.홍명보 한국 대표팀 감독은 고지대 적응과 함께 준비해 온 부분이라며 자신감을 보였고, 휴고 브로스 남아프리카공화국 감독은 부담감을 내비쳤습니다.한국과 남아공은 오는 25일(한국시간) 오전 10시 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 대회 조별리그 A조 최종전을 치릅니다.아직 32강 토너먼트 진출을 확정 짓지 못한 두 팀의 운명은 이번 한 판으로 갈리게 됩니다.한국은 비기기만 해도 32강에 오르고, 남아공은 반드시 이겨야 사상 첫 토너먼트 진출을 이룹니다.두 팀 모두에 몬테레이의 살인적인 무더위는 적응하기가 쉽지 않습니다.몬테레이는 멕시코에서도 덥기로 악명 높은 지역입니다.낮에는 눈도 제대로 뜨기 힘들 정도의 뙤약볕이 쏟아지고, 공기는 수분을 짙게 머금고 있어 가만히 있어도 땀이 등줄기를 따라 줄줄 흐릅니다.홍명보호는 1, 2차전을 치른 과달라하라의 고지대 적응에 초점을 맞추고 이번 대회에 대비해왔습니다.해발 1천460ｍ의 미국 유타주 솔트레이크시티에서 보름 넘게 사전캠프 훈련을 소화했습니다.이어 과달라하라에 베이스캠프를 차리고, 그곳에서 1승 1패의 나쁘지 않은 성적을 냈습니다.당초 '1승 제물'로 여겨진 남아공을 만나는 몬테레이는 온화했던 솔트레이크시티, 과달라하라와 기후가 완전히 다릅니다.킥오프할 현지시간 24일 오후 7시 기온은 28도입니다.이어 8시에는 27도, 9시 26도로 조금씩 내려갑니다.습도가 52%나 되기 때문에 체감온도는 훨씬 높습니다.오후 7시 몬테레이의 체감온도는 약 34도에서 40도 사이로 예보됐습니다.하지만, 홍 감독은 무더위가 태극전사들에게 큰 변수는 되지 못할 거라고 내다봤습니다.대표팀은 솔트레이크시티에서 고지대 적응 프로그램을 소화하면서 훈련 후 냉욕과 온욕을 하는 '열 적응' 프로그램 등 고온 환경에 대비한 준비도 병행했습니다.홍 감독은 "(무더위로) 힘든 부분 있을 거라고 생각이 들지만, 이 환경은 어려운 환경은 아니다. 우리 선수들이 (한국에서) 꾸준히 경험해 온 습도 있고 높은 온도의 날씨"라고 말했습니다.이어 "3차전을 치를 몬테레이의 날씨를 사전에 알고 있었고, 고지대와 함께 준비했다"면서 "덥다는 거를 느끼긴 하겠지만, 경기하는 데에 그렇게 지장은 없을 거로 생각한다"고 말했습니다.하지만 브로스 감독은 부담감을 숨기지 않았습니다.그는 "이런 고온은 하루 이틀 안에 적응할 수 있는 수준이 아니다. 1∼2주 정도는 필요하다"면서 "아프리카 사람이라 고온에 더 잘 적응하는지는 모르겠다. 내일 경기에서 확인해보겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)