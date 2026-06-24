뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"최악의 직장 내 갑질"…사실로 드러난 '사망 의혹'

배성재 기자
작성 2026.06.24 07:38 조회수
PIP 닫기
<앵커>

저희가 단독 보도로 전해드렸던 20대 여성 소방관 사망 사건에 대한 국무조정실 조사 결과가 나왔습니다. 직장 상사들이 술자리를 강요해서 고인이 숨지기 직전까지 극심한 스트레스를 받아왔단 게 유족들의 주장이었는데 모두 사실로 밝혀졌습니다.

배성재 기자입니다.

<기자>

[지난 10일, SBS 8뉴스 : 지난해 10월 광주소방본부 소속 20대 여성 공무원 A 씨가 스스로 유명을 달리했습니다.]

해당 소방관이 숨진 이유를 놓고 광주소방본부와 유족의 입장은 엇갈렸습니다.

소방은 사망 면직서에 "약혼자 B 씨와의 관계에 어려움이 있었다"고 적었지만, B 씨 말은 전혀 달랐습니다.

[A 씨 약혼자 : 새로운 과장님이 오는데, 술을 좋아하는데 너가 뭐 회식도 좀 잘 참여 안 하고, 술도 좀 이런다더라. 집에 와서 엄청 스트레스를 받아했습니다.]

B 씨와 유족 측은 고인의 카카오톡 메시지 등을 근거로 감찰을 요구했지만, 다섯 달 넘게 진행되지 않았고, 상급 기관인 소방청에 알린 뒤에야 감찰이 시작됐습니다.

이런 내용을 SBS가 단독 보도한 다음 날 이재명 대통령 지시로 국무조정실의 진상 조사가 시작됐습니다.

그 결과 상사들의 음주 강요와 감찰 묵살 등 제기된 의혹들이 사실로 밝혀졌습니다.

[이재명 대통령 : 아주 최악의 (직장 내) 갑질인데. 남자 친구하고 갈등 때문인 것처럼 이렇게 가짜로 발표해서 또 이거 감찰해달라고 그랬더니 그냥 묵살하고. (국무조정실 진상 조사로) 이게 다 사실로 드러났다고 그래요.]

유족들은 사건 관련자들에 대해 엄중한 책임을 물어야 한다고 강조했습니다.

[A 씨 어머니 : 우리 딸 뿐만 아니라 본보기가 돼서 앞으로는 다른 분들도 이런 일이 없으셨으면 좋겠어요.]

전국공무원노동조합 소방본부도 지난주 경찰에 진정서를 제출해 관련 수사가 진행 중입니다.

(영상편집 : 박선수, 디자인 : 최재영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지