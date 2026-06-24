'수비 핵심' 김민재 "뒤에서 밀어주는 게 제 역할"

▲ 2026 북중미 월드컵에서 남아프리카공화국과 조별리그 3차전을 앞둔 한국 축구국가대표팀의 김민재가 23일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 질문에 답하고 있다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 마지막 경기를 앞둔 축구 국가대표팀 수비의 '핵심' 김민재(바이에른 뮌헨)는 팀을 뒤에서 받치는 역할을 충실히 하며 승리를 이끌겠다고 각오를 다졌습니다.김민재는 오늘(24일) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 월드컵 조별리그 A조 최종전 사전 기자회견에서 "남아공 선수들이 기술이 좋고 속도도 있어서 수비수들과 그런 부분에 초점을 맞춰 잘 준비하고 있다"면서 "팀으로서 지난 두 경기처럼 하면 이길 수 있을 거로 생각한다"고 말했습니다.홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 25일 오전 10시 이 경기장에서 남아프리카공화국과 월드컵 조별리그 3차전을 치릅니다.앞서 체코를 2대 1로 꺾은 뒤 공동 개최국 멕시코에는 0대 1로 진 홍명보호는 A조 2위(승점 3)를 달리고 있어서 남아공과 비기기만 해도 조 2위로 32강 토너먼트에 진출합니다.멕시코(승점 6)에 밀려 조 1위는 놓쳤으나 이번 남아공전은 홍명보호로선 다음 라운드를 앞두고 승리로 자신감을 끌어 올릴 기횝니다.상대인 남아공은 A조 최약체로 꼽히는 팀이지만, 체코와의 2차전에서 후반전엔 주도하는 모습을 보이며 1대 1 무승부를 만든 저력도 있습니다.마냥 얕볼 수만은 없는 상대인만큼 김민재를 비롯한 수비진도 방심하지 않고 있습니다.김민재는 수비진의 '리더' 역할을 잘해주고 있다는 평가에 대해 "제가 선수들에게 많은 피드백을 해주지는 않는다. 우리 선수들이 이미 개인적으로 자신감이 많이 차 있다. 저를 왜 높여주는지는 모르겠다"며 웃었습니다.그러면서 "팀에서도 저는 제가 끌고 간다기보다는 뒤에서 민다고 생각하고 있다"면서 "모두 하나 돼서 경기장에서 하는 것이 중요해서 그런 얘기는 많이 해주고 있다"고 전했습니다.앞선 두 경기에선 김민재와 이한범(미트윌란)에 '깜짝 발탁'된 K리거 이기혁(강원)이 선발 스리백으로 호흡을 맞췄습니다.김민재는 "스리백을 이루는 선수들이 월드컵에 오기 전에 자신감이 매우 부족하고 헤매는 모습을 보였는데, 막상 대회에 들어오니 정말 좋은 경기를 해주고 있다"면서 "모두가 충분히 능력이 좋은 선수들"이라고 칭찬했습니다.이어 그는 "제 역할이 스위퍼인 만큼 다른 선수들이 앞으로 나가서 공격적인 수비를 할 수 있게 도와주려 하고 있다"면서 "그런 부분에서 도움을 받았다고들 얘기하는데, 저는 제 역할을 하는 것이고 두 선수도 본인들의 역할을 잘하고 있다. 자신감이 많이 올라와서 좋은 경기를 보이는 것 같다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)