PGA투어, 2028년부터 2개 시리즈로 나눠 개최…강등제 도입

▲ PGA 투어 로고

미국프로골프(PGA) 투어가 2028년 시즌부터 대회를 상·하위 그룹으로 나누고 강등제 도입을 골자로 하는 새로운 운영 방안을 발표했습니다.PGA 투어는 오늘(24일) 이사회를 열어 미래경쟁위원회가 제안한 2028 시즌 대회 방식을 승인했다고 홈페이지를 통해 알렸습니다.이 운영 방안에 따르면 PGA 투어 대회는 상위 랭커들이 출전하는 챔피언십 시리즈와 하위 랭커들이 출전하는 챌린저 시리즈로 나뉩니다.챔피언십 시리즈는 2월부터 8월까지 진행되며, 플레이어스 챔피언십, 4대 메이저 대회, 국제 팀 대항전(프레지던츠컵, 라이더컵)을 포함해 23~24개 대회로 구성됩니다.각 대회는 최소 2천만 달러의 총상금을 걸고 예비 명단이나 스폰서 초청 없이 약 120명의 선수가 출전합니다.챌린저 시리즈는 일부 대회를 제외하고 챔피언십 시리즈와 동시에 진행되며, 약 144명의 선수가 출전합니다.챔피언십 시리즈의 상위 90명 정도는 다음 시즌 출전권이 보장되지만, 여기에 들지 못하면 챌린저 시리즈로 강등됩니다.반면 챌린저 시리즈의 20명은 다음 시즌 챔피언십 시리즈에 진출합니다.이사회는 이날 올해를 끝으로 임기를 마치는 제이 모너핸 PGA 투어 커미셔너의 후임으로 현재 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자(CEO)를 선출했습니다.이에 따라 롤랩은 2027년부터 커미셔너와 CEO라는 두 개의 직책을 수행합니다.(사진=게티이미지)