'동상이몽2' 최여진♥김재욱, "드디어 우리 집이 생겼어요" 만세…'핫핑크 3층 대저택' 완공

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최여진과 김재욱의 신혼집이 완공됐다.23일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 김재욱 최여진 부부의 일상이 공개됐다.이날 방송에서 최여진은 남편 김재욱과 함께 서핑을 하며 일상을 즐겼다. 서핑 후 육지에 도착한 두 사람은 "아직도 믿기지 않는다. 이제 하루 됐다. 들어갈 때마다 너무 어색하다"라고 말해 눈길을 끌었다.그리고 곧 이들이 언급한 것의 실체가 드러났다. 이들이 어색하다고 말한 것은 바로 3층짜리 대저택. 텐트 살이와 캬라반 살이를 지나 드디어 두 사람의 신혼집이 완공된 것.특히 부부의 신혼집은 남편 김재욱이 종합건설사 없이 직접 건축주 직영으로 건설한 것이라 밝혀 눈길을 끌었다. 실제로 김재욱은 설계뿐만 아니라 포클레인 작업을 직접 하고 곳곳에서 진두지휘를 하며 신혼집을 완성했다.핫핑크색의 독특한 건물을 본 서장훈은 "그런데 왜 하필 핑크색이냐"라며 "가까이서 보면 괜찮은데 멀리서 보면 모텔 같다"라고 지적했다. 이에 이지혜는 "대실 되나요?"라고 거들어 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)