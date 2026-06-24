뉴욕증시, AI·반도체주 매도세에 하락…나스닥 2.2%↓

▲ 뉴욕증권거래소의 트레이더

23일(현지시간) 글로벌 인공지능(AI)·반도체주 매도세 확대와 연방준비제도(Fed·연준) 통화정책에 대한 경계감으로 미국 뉴욕증시 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했습니다.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 45.87포인트(0.09%) 내린 51,666.84에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 107.33포인트(1.44%) 내린 7,365.46에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 579.56포인트(2.22%) 내린 25,587.04에 각각 마감했습니다.이날 뉴욕증시는 한국 코스피 지수가 약 10% 하락하고 삼성전자와 SK하이닉스가 약 12%씩 급락하는 등 아시아발 약세 흐름의 영향을 받았습니다.AI 관련 밸류에이션 부담과 고점 경계감이 확산하면서 필라델피아 반도체 지수는 7.6% 하락했습니다.종목별로는 실적 발표를 앞둔 마이크론이 13.2% 떨어졌습니다.퀄컴(-8.0%)과 인텔(-6.1%), AMD(-6.0%) 등 주요 반도체 업체들도 일제히 떨어졌습니다.엔비디아(-3.6%)와 테슬라(-5.7%) 등 대형 기술주를 중심으로 차익 실현 매물도 이어졌습니다.반면 월마트(1.9%), 존슨앤드존슨(3.4%) 등 방어주로 이동하면서 다우지수의 낙폭은 상대적으로 제한됐습니다.IBM은 투자등급 상향 소식에 5%가량 올랐습니다.외환시장과 채권시장에서는 연준의 향후 통화정책에 대한 불확실성이 반영됐습니다.시장 일각에서 연준이 인플레이션 대응을 위해 오는 9월 금리를 인상할 수 있다는 전망이 부각된 영향입니다.주요국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 0.4% 상승한 101.38을 기록하며 1년 만에 최고치 수준으로 올라섰습니다.이에 따라 엔/달러 환율은 달러당 161.56엔 수준에 거래되며 엔화 가치는 40년 만의 최저 수준에 근접했습니다.유럽중앙은행(ECB)의 추가 긴축에 대한 기대감이 낮아지면서 유로화 가치도 1.138달러 아래로 떨어져 1년 만에 최저치를 기록했습니다.최근 급등했던 미 국채 금리는 이날 숨고르기 양상을 보였습니다.미 국채 2년물 금리는 전장 대비 5bp(1bp=0.01%) 하락한 4.23%를 기록했습니다.다만 여전히 16개월 만의 가장 높은 수준을 유지했습니다.10년물 금리는 전장보다 2bp 내린 4.49%에 거래됐습니다.국제유가는 하락세를 이어갔습니다.미 정부의 60일간 한시적 제재 유예 조치와 호르무즈 해협의 유조선 통항 재개 움직임이 나타나면서 공급 불안이 완화됐습니다.8월 인도분 브렌트유 선물 종가와 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 각각 1.05%, 0.88% 내린 배럴당 77.08달러, 73.21달러를 기록했습니다.국제 금값은 금리 인상 전망에 따른 부담으로 1.6% 내린 온스당 4천122.69달러를 나타냈습니다.위험자산 회피 심리로 비트코인은 3.21% 하락한 6만 2천310.38달러선에 거래됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)