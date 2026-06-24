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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.06.24 06:14 조회수
[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스
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1. 선관위 '무더기' 불출석…투표소 내부 CCTV 입수

투표용지 부족 사태의 진상을 규명하기 위한 국회 국정조사에 책임 있는 선관위 관계자들이 무더기로 불출석했습니다. 지방선거 날 투표가 가장 먼저 중단됐던 잠실4동 제7투표소의 내부 CCTV 영상을 SBS가 입수했습니다.

2. "적당한 시기에 IAEA 사찰단 이란 핵시설 투입"

트럼프 미국 대통령은 국제원자력기구 사찰단이 적당한 시기에 이란 핵시설 현장에 투입될 거라며 사찰 재개를 기정 사실화했습니다. 이란의 호르무즈 통행료 부과 문제는 실무회담 이후에도 여전히 간극을 좁히지 못하고 있습니다.

3. 기술주 매도에 미 증시 급락…코스피 '검은 화요일'

밤사이 미국 증시에서 반도체를 비롯한 AI 관련주가 급락하면서 나스닥과 에스앤피 500 지수가 큰 폭으로 떨어졌습니다. 코스피는 어제 역대 최대 하락폭을 기록했습니다.

4. 남아공전 마지막 훈련…호날두, 6개 대회 '연속 골'

북중미 월드컵 32강 진출이 걸린 남아공과의 조별리그 3차전이 내일(25일)로 다가온 가운데 우리 대표팀이 비공개 훈련에 돌입했습니다. 포르투갈은 '사상 첫 월드컵 6개 대회 연속 득점'을 한 호날두의 활약으로 우즈베키스탄을 5대 0으로 완파하며 대회 첫 승을 신고했습니다.
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