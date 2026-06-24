"미국인 4명 중 한 명만 '이란 전쟁 비용 치를 가치 있었다' 생각"

▲ 도널드 트럼프 미 대통령

미국과 이란이 양해각서(MOU) 체결을 통해 전쟁을 사실상 끝낸 가운데, 미국인 4명 가운데 한 명 정도만이 이란과의 전쟁을 비용을 지불하거나 희생을 치를 가치가 있었던 것으로 평가하는 것으로 나타났습니다.로이터통신과 입소스가 18∼22일(현지시간) 미국 성인 남녀 1천262명을 상대로 실시해 23일 공개한 여론조사(오차범위 ±3%p) 결과에 따르면 응답자 가운데 24%만이 이란과의 전쟁에 대해 '비용'을 치를 가치가 있었다고 답했고, 응답자의 절반가량은 그럴만한 가치가 없었다고 답했습니다.또 미국이 전쟁 이전과 비교해 더 강한 입장에 처해 있다고 답한 응답자 비율은 23%에 그쳤고, 그보다 많은 약 35%의 응답자는 미국이 전쟁 전보다 더 약한 입장에 처해 있다고 답했습니다.또 응답자의 약 63%는 도널드 트럼프 대통령이 서명한 이란과의 합의가 영구적 평화로 연결될 가능성이 적다고 답했고, 약 18%의 응답자만이 영구적 평화로 귀결될 가능성이 크다고 답했습니다.트럼프 대통령의 국정 수행 지지율은 지난 4월 기록한 집권 2기 최저치인 34%와 어깨를 나란히 한 것으로 집계됐습니다.이 같은 낮은 지지율은 의회 권력 지형을 결정할 11월 중간선거를 앞두고 집권 공화당에 부담이 되고 있습니다.이번 조사에서 무당파 등록 유권자 중 17%만이 '오늘 선거가 치러질 경우 공화당 후보를 찍겠다'고 답했고, 그 2배인 34%는 민주당 후보에게 투표하겠다고 답했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)