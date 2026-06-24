"시뻘건 불기둥에 깜짝"…김포 신발창고 화재 '아찔'

▲ 경기 김포시 운양동 신발 창고 화재

"시뻘건 불기둥이 치솟아 깜짝 놀랐어요."어제(23일) 경기 김포시 운양동 한 신발 창고에서 시작된 화재는 순식간에 인접한 주변 공장과 창고로 옮겨붙으며 화염과 함께 다량의 검은 연기를 분출했습니다.조립식 가건물로 이뤄진 공장·창고가 거센 불길에 휩싸인 모습이 마치 커다란 불기둥처럼 보였다는 게 목격자의 설명이었습니다.이때 피어오른 검은 연기는 화재 현장에서 13㎞ 이상 떨어진 인천 서구에서도 선명하게 보일 정도였습니다.설상가상 화재 장소와 인접한 곳에는 가구 판매점이 밀집한 '김포가구단지'가 자리하고 있어 불이 확산하는 것을 막지 못할 경우 대형 화재로 이어질 수 있는 상황이었습니다.소방당국은 불길이 쉽게 잡히지 않자 인근 소방서 5∼6곳의 인력과 장비를 동원하는 소방 대응 2단계를 발령하고 확산 방지에 주력했습니다.화재 현장에는 진화 헬기가 쉴 새 없이 오가며 소화 용수를 뿌렸고, 수십여 대의 진화 차량이 불길을 잡았습니다.그나마 바람이 가구단지 방향으로 불지 않아 아찔한 상황은 피했다고 현장 소방대원은 전했습니다.다행히 이 불로 인명피해는 발생하지 않았지만, 불이 시작된 창고에서 일하던 근로자 4명을 비롯해 주변 공장·창고 근로자 70여 명은 황급히 대피해야 했습니다.화마에 휩싸였다가 불길이 잡힌 건물의 모습은 처참했습니다.외벽이 모두 타버려 형체를 알아볼 수 없거나 뼈대만 앙상하게 남겨 마치 폐허를 연상시켰습니다.마음을 졸이며 화재 진화 상황을 지켜보던 주변 공장 관계자들은 어느 정도 불길이 잡히자 안도의 한숨을 내쉬었습니다.화재 현장에서 50m가량 떨어진 곳에서 공장을 운영한다는 50대 박 모 씨는 "처음엔 주변을 다 태워버릴 기세로 불길이 매우 거셌다"며 "이쪽으로 번지지 않을까 조마조마한 마음으로 빨리 진화되길 바라고 있었다"고 말했습니다.화재 현장을 지켜보던 근로자 김 모(49) 씨는 "얼굴에 열기가 느껴질 정도로 불길이 거세 깜짝 놀랐다"며 "주변에 가구단지로 옮겨붙으면 아주 큰 일이었지만 그렇지 않아 천만다행"이라고 했습니다.이날 화재는 운양동 신발 창고에서 시작돼 8개 업체의 여러 동이 피해를 입었습니다.소방 당국은 진화를 위해 장비 64대와 소방관과 경찰관 등 267명을 진화 작업에 투입했습니다.