4.7㎏ 앙상한 몸…친모 방임에 숨진 19개월 딸 사진 법정서 공개

친모의 방임 아래 영양결핍으로 숨진 생후 19개월 딸의 안타까운 모습이 법정에서 처음 공개됐습니다.



검찰은 인천지법 형사14부(손승범 부장판사) 심리로 23일 열린 3차 공판에서 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대살해 등 혐의로 구속 기소된 A (29)씨의 집 내부와 둘째 딸 B 양(사망 당시 생후 19개월)의 사진을 공개했습니다.



A 씨 집 곳곳을 찍은 사진에는 물건이 사방에 어지럽게 널린 모습이 담겼습니다.



부엌 싱크대에는 씻지 않은 그릇이 가득 쌓였고, 분유가 얼마 줄지 않은 분유통도 덩그러니 놓여 있었습니다.



숨진 B 양의 사진은 팔과 다리는 물론 배와 가슴 부위도 지방이 전혀 없어 뼈가 드러날 정도로 마른 모습이었습니다.



눈두덩이 부위조차 푹 꺼져 있어 영양 결핍이 의심되는 상태였습니다.



사망 당시 생후 19개월이었던 B 양의 체중은 4.7㎏로, 같은 연령 여아의 평균 몸무게인 10.4㎏의 절반에도 미치지 못했습니다.



검사는 "B 양은 또래보다 현저히 신체 발육이 느린 상태였다"며 "개봉된 분유의 줄어든 양을 분석한 결과 실제 B 양에게 줬다는 분유 양도 피고인 주장과 달리 발육 상태와 개월 수에 충분치 않은 양이었다"고 설명했습니다.



이어 "홈캠 분석 결과 B 양은 항상 방에 있고 피고인은 주로 안방과 거실에서 생활한다"며 "분유를 주러 들어가지 않는 이상 (방에) 들어가지 않았다"고 덧붙였습니다.



수사기관의 홈캠 분석 과정에서는 A 씨가 초등학생인 첫째 딸을 바닥에 넘어뜨리고 발로 몸을 수 차례 밟는 등 학대하는 장면도 확인됐습니다.



이날 연녹색 수의를 입고 법정에 출석한 A 씨는 홈캠 영상이 재생되자 당시 상황을 또렷이 설명하기도 했지만 대부분 침묵했습니다.



A 씨는 지난 3월 4일 인천시 남동구 주택에서 생후 19개월 된 B 양에게 음식을 제대로 주지 않아 숨지게 하고, 첫째 딸을 2차례 신체적으로 학대한 혐의로 기소됐습니다.



부검 결과 B 양은 영양 결핍과 탈수 등으로 인해 숨진 것으로 파악됐습니다.



검찰 조사 결과 A 씨는 평소 B 양을 낳은 것을 후회하며 양육을 귀찮게 여긴 것으로 드러났습니다.



지난 1월부터는 그에게 우유나 이유식도 제대로 주지 않은 채 방에 방치했고, 최대 67시간 동안 음식을 주지 않았습니다.



또 B 양이 숨지기 직전인 2월 28일부터 닷새 동안은 총 120시간 중 92시간을 B 양 홀로 집에 둔 채 놀이동산과 찜질방 등을 찾은 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 기초생활수급자이자 한부모 가구로 매달 생계급여와 아동수당 등 월평균 300만 원이 넘는 공적 지원을 받았고, 취약계층을 위한 '푸드뱅크'에서도 매달 식재료를 가져갔습니다.



그러나 그는 이 지원금 중 일부로 매달 뮤지컬 회원권을 사거나 후원금을 냈고, 자택에도 개 2마리 사체와 배설물, 담배꽁초 등을 방치하며 아이들 양육을 소홀히 했습니다.