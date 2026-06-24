미국 정부, 이란 대표팀 이동 제한 완화…경기 이틀 전 입국

▲ 이란 축구대표팀

미국 정부가 2026 북중미 월드컵에 나선 이란 축구 대표팀의 이동 제한을 완화했습니다.AP통신은 오늘(24일) "미국 국토안보부가 이란 대표팀이 월드컵 경기 이틀 전에 미국으로 이동할 수 있도록 허용했다"고 전했습니다.이번 조치로 이란 대표팀은 한국시간 27일 예정된 이집트와 조별리그 3차전에 대비해 이틀 전인 25일 미국 시애틀로 이동할 수 있게 됐습니다.다만 경기 직후 곧바로 미국을 떠나야 한다는 조건은 유지됩니다.백악관 국제축구연맹(FIFA) 태스크포스 관계자는 AP통신과 인터뷰에서 "이번 조처는 이미 계획했던 일"이라며 "처음 두 차례 이동이 어떻게 진행되는지 지켜본 뒤 순조롭게 진행되면 긴 이동시간을 고려해 하루를 더 연장해 주려고 했다"고 말했습니다.앞서 미국 정부는 이란 대표팀에 대해 경기 24시간 이내에만 미국 입국을 허용하고, 경기가 끝나는 즉시 멕시코 티후아나에 마련된 훈련 베이스캠프로 복귀하도록 하는 이동 제한을 적용해왔습니다.이 때문에 이란 대표팀의 아미르 갈레노에이 감독은 벨기에와 조별리그 2차전에서 0대 0으로 비긴 뒤 "우리에게 가장 필요한 것은 회복이다. 지금의 이동 조건은 우리에게 너무 가혹하다"고 불만을 호소했습니다.이란 대표팀은 조별리그 3차전이 치러질 시애틀은 베이스캠프에서 1천200마일(약 1천931㎞) 거리인 만큼 개최 도시에 적응하고 경기 뒤 회복할 시간이 더 필요하다는 점을 요구해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)