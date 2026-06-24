미국 정부, 이란 대표팀 이동 제한 완화…경기 이틀 전 입국

▲ 이란 축구대표팀
미국 정부가 2026 북중미 월드컵에 나선 이란 축구 대표팀의 이동 제한을 완화했습니다.
AP통신은 오늘(24일) "미국 국토안보부가 이란 대표팀이 월드컵 경기 이틀 전에 미국으로 이동할 수 있도록 허용했다"고 전했습니다.
이번 조치로 이란 대표팀은 한국시간 27일 예정된 이집트와 조별리그 3차전에 대비해 이틀 전인 25일 미국 시애틀로 이동할 수 있게 됐습니다.
다만 경기 직후 곧바로 미국을 떠나야 한다는 조건은 유지됩니다.
백악관 국제축구연맹(FIFA) 태스크포스 관계자는 AP통신과 인터뷰에서 "이번 조처는 이미 계획했던 일"이라며 "처음 두 차례 이동이 어떻게 진행되는지 지켜본 뒤 순조롭게 진행되면 긴 이동시간을 고려해 하루를 더 연장해 주려고 했다"고 말했습니다.
앞서 미국 정부는 이란 대표팀에 대해 경기 24시간 이내에만 미국 입국을 허용하고, 경기가 끝나는 즉시 멕시코 티후아나에 마련된 훈련 베이스캠프로 복귀하도록 하는 이동 제한을 적용해왔습니다.
이 때문에 이란 대표팀의 아미르 갈레노에이 감독은 벨기에와 조별리그 2차전에서 0대 0으로 비긴 뒤 "우리에게 가장 필요한 것은 회복이다. 지금의 이동 조건은 우리에게 너무 가혹하다"고 불만을 호소했습니다.
이란 대표팀은 조별리그 3차전이 치러질 시애틀은 베이스캠프에서 1천200마일(약 1천931㎞) 거리인 만큼 개최 도시에 적응하고 경기 뒤 회복할 시간이 더 필요하다는 점을 요구해왔습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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