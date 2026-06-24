하룻밤 새 배로 오른 이란 빵값…밀 수입 비용 커져

이란인이 주식으로 먹는 빵(페르시아어로 '넌')의 가격이 하루 만에 배로 올랐습니다.



이란 테헤란주의 밀가루·빵 워킹그룹은 23일(현지시간) 테헤란 주정부의 결의에 따라 이날 0시부터 정부 보조금을 받는 밀가루로 생산하는 빵 가격을 인상한다고 발표했습니다.



빵의 종류에 따라 라바시는 1장에 1만 4천 리알에서 2만 7천 리알로, 바르바리는 5만 3천 리알에서 10만 리알, 상각은 7만 6천 리알에서 15만 5천 리알로 각각 올랐습니다.



시장 환율로 치면 1장에 26∼150원 수준이며 이란중앙은행의 대외무역용 통합공식환율 기준으론 32∼184원 정도입니다.



이란 정부는 주식인 빵의 가격이 물가 안정의 핵심인 만큼 밀가루에 보조금을 지원해 낮은 가격으로 정부가 지정하는 제빵소에 공급합니다.



이들 제빵소는 정부가 고시한 가격으로만 빵을 팔 수 있습니다.



이란 국민의 소득 수준을 감안하면 정부가 보조하는 빵의 가격은 아직 낮은 수준이긴 하지만 가격을 하루 만에 배로 올린 것은 상당히 이례적인 조치입니다.



전쟁으로 정부의 재정난이 심각해졌고 환율이 급등하면서 밀수입 비용이 커졌기 때문으로 해석됩니다.



5월 발표한 이란 월 최저임금은 미혼자 기준 약 2억 리알(약 23만 원)입니다.