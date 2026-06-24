삼성·SK, 호남·충청 반도체 클러스터 투자규모 수백조 원 거론

▲ 삼성, SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스가 광주·전남 등 호남권과 충청권에 반도체 클러스터 투자 확대 방안을 검토 중입니다.투자 규모로 수백조 원대가 거론되고 있습니다.어제(23일) 재계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 이달 말 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열리는 '국토 공간 대전환(지방균형국가)' 민관 합동회의에서 이 같은 내용 등을 담은 대규모 지방 투자 계획을 발표하고자 세부안을 조율 중입니다.양사는 호남과 충청 지역 내 지어질 반도체 클러스터에 메모리 반도체 생산 공장(전공정)과 패키징 공장(후공정)을 함께 구축하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌습니다.전공정은 메모리 반도체 제조 과정에서 웨이퍼 위에 회로를 형성해 메모리 셀과 소자를 구현하는 단계, 후공정은 완성된 칩을 절단·패키징·검증해 실사용할 수 있는 제품으로 완성하는 단계입니다.당초 업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 해당 지역의 전력·용수 등 인프라 여건을 고려할 때 후공정 중심 투자가 이뤄질 것으로 전망했습니다.그러나 지역 내 반도체 산업 집적 효과를 높이기 위해 핵심 제조공정인 전공정까지 포함하는 방안이 함께 논의되면서 투자 규모가 당초 예상보다 확대될 가능성이 제기됩니다.최근 반도체 팹(공장) 1기 건설 비용이 최소 60조 원에 달한다는 점을 고려하면, 삼성전자와 SK하이닉스의 이번 투자 규모는 300조∼400조 원에 이를 수 있다는 관측도 나옵니다.이와 관련한 구체적인 투자 방안 및 계획을 논의하기 위해 이 대통령은 오는 25일 이재용 삼성전자 회장과 회동할 예정이며, 최태원 SK그룹 회장과는 지난 19일 만난 것으로 알려졌습니다.특히 이 회장과 최 회장이 각각 충남 아산(다음 달 2일), 광주(이달 30일)를 찾아 반도체 공장을 비롯한 AI 데이터센터 투자 계획을 직접 공개할 가능성도 거론됩니다.이번 논의는 정부가 추진하는 지역균형 발전 전략과도 맞닿아 있습니다.정부는 현재 '5극3특'(5개 초광역권, 3개 특별자치도) 국가균형발전전략과 남부권 반도체 벨트 구축을 추진 중입니다.또 오는 8월 시행을 앞둔 '반도체 산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법'(반도체 특별법)에 지역 균형 발전을 고려한 반도체 클러스터 지원 방안과 인허가 특례 등 내용이 담긴 것도 이들 기업이 지방 투자를 고려할 만한 배경이 되고 있습니다.이 대통령은 최근 취임 1주년 기자회견에서 "모든 국민과 국토가 성장의 기회와 혜택을 고루 누리는 초격차 산업 강국으로 나아가겠다. 조만간 성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 공개해드릴 것"이라고 말하기도 했습니다.수도권에 집중된 반도체 생산시설이 호남 등 남부권으로 확대될 경우 지역 간 투자 유치 경쟁도 한층 치열해질 것으로 전망됩니다.