뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'사상 최고치' 하루 만에…코스피 9.99% '폭락'

이태권 기자
작성 2026.06.24 06:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>
 
9천 선을 돌파했던 코스피가 어제는 10퍼센트 가까이 무섭게 떨어지며 8천2백 선까지 주저앉았습니다. 삼성전자와 SK 하이닉스 레버리지상품은 25퍼센트 안팎으로 폭락했습니다.

이태권 기자입니다.

<기자>

소폭 내려 출발한 코스피는 장 초반 9천175까지 올랐지만, 이내 하락 전환했습니다.

점차 낙폭을 키우며 매도 사이드카가 나오더니 오후에는 8% 넘게 떨어지면서 20분간 거래가 중단되는 서킷 브레이커까지 발동됐습니다.

거래 재개 후에도 반등하지 못한 채 결국 10% 가까이 폭락한 8천203으로 마감했습니다.

910포인트 하락한 건데, 낙폭 기준으론 역대 최대입니다.

사이드카 발동도 올 들어 27번으로 글로벌 금융위기 때인 2008년 전체 기록을 넘어섰습니다.

개인이 홀로 8조 원 넘게 순매수했지만 지수 하락을 막기에는 역부족이었습니다.

미국의 금리 인상 가능성이 커졌다는 전망 속에 반도체 종목들 위주로 투매가 쏟아지며 지수가 무너졌습니다.

SK하이닉스와 삼성전자는 12%씩 하락해 각각 255만 5천 원과 31만 원을 기록했습니다.

두 종목의 등락률을 2배로 반영하는 레버리지 ETF도 24~26%씩 폭락했습니다.

레버리지 상품이 급격한 조정장에서 변동성을 키웠다는 지적도 나옵니다.

단일종목 레버리지 ETF 거래대금은 약 17조 4천억 원으로 코스피 전체 거래대금의 3분의 1 수준에 달했습니다.

[이진우/메리츠증권 리서치센터장 : 시장이 단기간에 많이 오른 데 대한 피로감도 있었고, 그게 중첩되면서 이제 조정 폭이 커지다 보니까 지금같이 특정 종목에 대한 레버리지가 좀 쏠릴 때 거기에 대한 충격이 더 배가 됐다라고 봐야될 것 같습니다.]

금융당국은 레버리지 상품으로 인한 급격한 증시 변동을 모니터링하며 안전장치 모색에 들어갔습니다.

레버리지 상품 투자를 위해 필요한 예탁금 규모를 키우거나 투자자 교육을 강화하는 방안 등이 거론되고 있습니다.

(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 강윤정·장채우)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지