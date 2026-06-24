2006년에도, 2026년에도…41세 호날두, 6개 대회 득점 '새 역사'

▲ 특유의 '호우 세리머니'로 자축하는 크리스티아누 호날두

포르투갈의 '슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알나스르)가 그간의 부진을 씻어내고 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 역사에 자신의 이름을 깊이 새겼습니다.호날두는 오늘(24일) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전에서 전반 6분과 전반 39분 멀티 골을 터뜨려 포르투갈의 5:0 완승을 이끌었습니다.2006년 독일 대회부터 6회 연속 월드컵 본선 무대에 나선 호날두는 앞선 5개 대회에 이어 이번 대회에서도 골 맛을 보며 사상 처음으로 6차례 월드컵에서 골을 넣은 선수로 이름을 올렸습니다.아울러 월드컵 통산 10번째 골을 기록한 호날두는 '흑표범' 에우제비우(9골)를 제치고 포르투갈 월드컵 최다 득점 단독 1위에도 올랐습니다.역사의 시작은 2006년 6월 17일 독일 프랑크푸르트에서 열린 독일 월드컵 이란과의 조별리그 2차전이었습니다.호날두는 포르투갈이 1:0으로 앞선 후반 35분 페널티킥으로 추가 골을 뽑아내 자신의 월드컵 첫 골을 기록했습니다.당시 동료들에게 축하를 받으며 수줍은 미소를 짓던 21세의 '청년' 호날두는 이후 세계 축구의 '아이콘'으로 우뚝 섰고, 월드컵 무대에서도 자신의 역사를 쌓아 나갔습니다.2010년 남아프리카공화국 대회와 2014년 브라질 대회 때 1골씩을 넣었고, 2018년 러시아 대회 땐 스페인과의 조별리그 경기에서 해트트릭을 작성하는 등 4골을 폭발했습니다.2022년 카타르 대회에서도 가나와의 조별리그 1차전에서 페널티킥으로 사상 첫 '5개 대회 연속 득점'의 주인공이 됐던 호날두는 이후 30대 후반에 접어들며 이전 같은 존재감을 보이지 못했습니다.2023년 사우디아라비아 알나스르로 옮긴 뒤에는 세계 축구의 중심과 멀어져 갔고, 2024년 유로(유럽축구선수권대회)에서는 처음으로 주요 국제대회(월드컵·유로) '무득점'에 그치는 수모도 겪었습니다.6번째 월드컵을 앞두고 제기된 '노쇠화' 우려에 "체력적으로 나는 매우 괜찮다. 내 경기들을 보지 못했나?"라며 여유를 보이던 그는 첫 경기인 18일 콩고민주공화국과의 이번 대회 첫 경기에서 여러 차례 득점 기회를 놓치며 비판받았습니다.월드컵과 유로를 합해 무득점에 그친 것이 10경기나 이어진 가운데 '영원한 라이벌'인 아르헨티나의 리오넬 메시(인터 마이애미)의 맹활약이 이어지며 둘의 처지가 대비됐습니다.호날두와 마찬가지로 6번째 월드컵을 치르는 메시는 이번 대회 앞선 조별리그 2경기에서만 무려 5골을 폭발하며 역대 월드컵 최다 득점 1위(18골)에 등극했습니다.이런 가운데 호날두도 마침내 메이저 대회 부진을 씻어내는 활약을 펼치며 살아있음을 알렸습니다.이미 자신이 보유한 월드컵 최고령 필드플레이어 출전 기록을 이날 41세 138일로 늘린 호날두는 최고령 득점 부문에서는 카메룬의 로저 밀라(42세 39일)에 이어 역대 2위에 올라 '불혹의 월드컵'에서 존재감을 되찾았습니다.호날두의 존재로 인해 매번 우승 후보로 꼽혔으나 그가 뛴 월드컵에서 4위(2006년 독일)가 최고 성적인 포르투갈은 호날두의 부활과 함께 우승 후보의 위용을 되찾고 도전을 이어 나갈 수 있게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)