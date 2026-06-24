'비겨도 32강' 홍명보호, 남아공전 앞두고 마지막 훈련

▲ 2026 북중미 월드컵에서 남아프리카공화국과 조별리그 3차전을 앞둔 한국대표팀의 주장 손흥민이 23일(현지시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련하며 팀 동료들과 대화하고 있다.

2026 북중미 월드컵 32강 진출이 걸린 남아프리카공화국과의 조별리그 최종전을 앞둔 태극전사들이 마지막 담금질에 나섰습니다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 남아공과의 조별리그 3차전을 하루 앞둔 오늘(24일) 멕시코 누에보레온주 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 구슬땀을 흘렸습니다.초반 15분만 공개된 이날 훈련에는 선수단 28명 전원이 빠짐없이 참여해 정상적으로 일정을 소화했습니다.기온이 30도에 육박하는 무더위 속에서도 선수들은 밝은 표정으로 가벼운 패스 훈련을 진행하며 화기애애한 분위기를 연출했습니다.이후 운동장을 짧게 돈 뒤 점프, 앞뒤 달리기, 지그재그 달리기 등 다양한 코디네이션 훈련으로 몸놀림을 가볍게 끌어올렸습니다.날씨 탓에 지칠 법한 환경이었지만, 선수들은 훈련 내내 박수와 함께 큰 소리로 구호를 외치며 활기차게 에너지를 끌어올렸습니다.한국은 25일 오전 10시 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아공과 조별리그 A조 3차전을 치릅니다.남아공은 국제축구연맹(FIFA) 실시간 랭킹 61위로, 한국(23위)보다 38계단 아래인 조 내 최약체로 꼽힙니다.현재 1승 1패로 A조 2위(승점 3)를 달리는 한국은 이 경기에서 비기기만 해도 자력으로 조 2위를 확정 지으며 32강행 티켓을 거머쥡니다.(사진=연합뉴스)