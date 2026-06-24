뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"또 뚫렸다"…부산 지하철역 몰래 들어와 '테러'

고희경 기자
작성 2026.06.24 07:50 조회수
PIP 닫기
어제(23일) 새벽 부산 강서구 대저차량기지에 신원 미상의 남성 2명이 침입해 전동차 1대, 2칸에 걸쳐 그라피티를 그린 뒤 달아났습니다.

CCTV를 확인한 결과 이들은 차량기지 울타리를 넘어 들어와 한 시간 넘게 머문 뒤 현장을 빠져나간 것으로 파악됐는데요.

당시 차량기지에는 야간 경비 인력 3명이 배치돼 있었지만 순찰 직후 생기는 공백을 노려 침입한 것으로 추정됩니다.

경찰은 CCTV 자료 등을 토대로 용의자들의 행방을 추적하고 있습니다.

부산에서는 지난 2022년에도 외국인 2명이 차량사업소에 침입해 전동차 외부에 낙서를 남긴 뒤 달아난 적이 있는데요.

인터폴 적색수배를 통해 용의자 1명이 루마니아에서 국내로 강제 송환되기도 했습니다.

이들은 일반인의 접근이 어려운 장소에 그라피티를 남긴 뒤 이를 온라인에 공개하며 일종의 명성을 쌓는 걸 즐기는 것으로 알려졌는데요.

부산교통공사는 철조망 보수와 전동차 복구비 등을 산정해 손해배상도 청구할 방침입니다.

(화면출처 : 부산교통공사 제공)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지