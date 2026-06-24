브렉시트 10년…영국 Z세대 60% "투표 한 번 더"

▲ 'EU 재가입'을 촉구하는 사람들이 런던 도심에서 행진하고 있다.

23일(현지시간) 영국이 유럽연합(EU) 탈퇴를 결정한 브렉시트 국민투표 10주년을 맞았습니다.영국은 2016년 6월 23일 탈퇴 51.9%, 잔류 48.1%로 '브렉시트'를 선택한 이후 10년간 총리 6명이 사임하고 정치 지형이 대폭 재편되는 격변을 겪어왔습니다.이후로도 EU에 재가입하자는 주장부터 브렉시트는 옳았다는 평가까지 브렉시트를 둘러싼 찬반양론이 팽팽하게 맞서고 있습니다.10년 전 대부분 투표권이 없었던 Z세대가 브렉시트를 부정적으로 평가하며 재가입을 희망한다는 조사 결과도 이날 나왔습니다.일간 가디언과 싱크탱크 모어 인 커먼에 따르면 18∼28세 영국 응답자의 50.2%가 브렉시트는 '실패'였다고 답했고, 16.1%만 '성공'이라고 했습니다.61.9%는 두 번째 국민투표가 필요하다고 봤고, 59.8%는 재가입을 희망했습니다.앞서 여론조사 업체 유고브가 지난 9일 발표한 조사 결과에서도 응답자의 57%가 '탈퇴한 것은 잘못됐다'고 했습니다.'탈퇴하기를 잘했다'는 응답은 30%였습니다.영국 여론조사 전문가 존 커티스 스트래스클라이드대 교수는 여론 변화의 배경에 브렉시트 국민투표 이후 성인이 된 청년층이 있다고 짚었습니다.그는 싱크탱크 '변화하는 유럽 속의 영국'(UKICE)이 연 콘퍼런스에서 여론이 '탈퇴 52%, 잔류 48%'에서 '재가입 찬성 60%, 반대 40%'로 바뀐 이유는 부분적으론 탈퇴 투표자가 마음을 바꿨기 때문일 수도 있지만, 2016년 당시에는 어려서 투표권이 없었지만 지난 10년간 유권자가 된 세대 때문일 수도 있다고 분석했습니다.정치권에서도 브렉시트 결정 후 10년에 대한 평가와 논쟁이 이어졌습니다.국민투표 당시 적극적으로 잔류 운동을 펼쳤던 노동당 소속 사디크 칸 런던 시장은 엑스(X·옛 트위터)에 "브렉시트는 엄청난 경제적 자해였다.성장에 해를 미쳤고 기회를 줄였으며 우리나라를 더 가난하게 만들었다"며 "10년이 지나 세계가 불안정해진 지금 영국이 EU에 재가입해야 한다는 주장이 어느 때보다도 강하다"고 주장했습니다.탈퇴 진영 선봉에 섰던 우익 영국개혁당의 나이절 패라지 대표는 엑스에 "10년 전 오늘 영국민은 나라를 되찾는 데 투표해 대격변을 일으켰다"며 "그러나 정계는 영국을 배신하고 제대로 된 브렉시트를 이행하지 못했다"고 적었습니다.유럽통합 회의론 진영에선 브렉시트 이후 영국의 상품 무역·투자 둔화 등 경제 지표 악화를 두고 탈퇴 결정 자체 때문이 아니라 이를 제대로 이행하지 못한 정부 탓이라고 주장합니다.우익 세력의 득세는 국가 안보에 위협이 된다며 유럽과 협력으로 이를 극복해야 한다는 주장도 나왔습니다.닉 토머스사이먼스 내각부 부장관은 일간 텔레그래프 기고에서 "패라지와 같이 끊임없이 러시아를 지지해온 유럽 회의론자들이 권력의 균형추 역할을 하도록 내버려 두는 건 국가 안보에 위협"이라며 "영국은 푸틴(러시아 대통령)에 대항하기 위해 EU와 협력해야 한다"고 강조했습니다.전날 키어 스타머 총리가 집권 노동당 내 압박에 사임을 발표한 이후 차기 정부의 국정 운영 방향과 대EU 관계 설정에 관심이 쏠리고 있습니다.스타머 정부는 2024년 총선 공약을 통해 EU 재가입과 관세동맹, 단일시장 재가입은 '레드라인'으로 설정했으나 EU와 경제, 안보 분야에서 협력을 대폭 강화해 '관계 재설정'을 해야 한다는 기조로 각종 협약을 추진해 왔습니다.그러나 스타머 총리가 사임을 발표한 직후 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장은 영국과의 정상회담을 연기해야 한다며 새로운 날짜를 검토 중이라고 밝혔습니다.유력한 차기 총리 후보로 거론되는 앤디 버넘 하원의원은 국민투표 당시 잔류를 주장했으나 최근 차기 총리 가능성이 제기된 이후로는 "재가입을 논의할 때가 아니다"라고 선을 그었습니다.보수당 정부에서 2019∼2020년 브렉시트 협상단장을 맡았던 데이비드 프로스트 상원의원은 UKICE 콘퍼런스에서 "그들이 똑바로 생각하지 못한 것 같다"며 버넘이 차기 총리가 된다면 스타머 내각의 '관계 재설정' 노력의 상당 부분을 버려야 한다고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)