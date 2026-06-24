젤렌스키, 우크라 재건회의 불참…폴란드와 역사갈등 여파

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼르디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 폴란드에서 열리는 우크라이나 재건 회의에 참석하지 않기로 했습니다.23일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 율리아 스비리덴코 우크라이나 총리는 오는 25일 폴란드에서 열리는 우크라이나 재건 회의에 대표단을 이끌고 참석할 계획이라고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령의 불참을 공식화한 것입니다.회의를 이틀 앞두고 젤렌스키 대통령이 불참하기로 한 것은 최근 폴란드 정부가 역사 갈등 탓에 젤렌스키 대통령의 훈장을 박탈한 것에 따른 여파로 보입니다.이번 사태는 젤렌스키 대통령이 지난달 자국 군부대 북부독립특수작전센터에 'UPA의 영웅들'이라는 명예 칭호를 붙이면서 촉발됐습니다.UPA(우크라이나반란군)는 2차대전 당시 소련에 맞서 싸운 우크라이나 민족주의 무장 조직으로, 우크라이나와 폴란드 사이에서 극도로 민감한 주제입니다.일부 부대가 나치에 협력하면서 1943∼1944년 폴란드인 약 10만 명이 희생된 볼히니아(우크라이나명 볼린) 사건에 가담했다는 의혹을 받기 때문입니다.결국 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령은 젤렌스키 대통령에게 부여했던 훈장을 박탈했고 젤렌스키 대통령은 지난 20일 훈장을 자진 반납했습니다.우크라이나 재건 회의는 전쟁으로 황폐해진 우크라이나의 복구와 재건 등을 지원하기 위한 국제회의로 2022년부터 매년 열리고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)