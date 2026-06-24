트럼프 "이란, 최고 수준 핵 사찰 전면 동의" 거듭 주장

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란이 장기간에 걸쳐 최고 수준의 핵 사찰을 받는 것을 수용했다고 재차 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "이란은 미래에 걸쳐(무한정!!!) 최고 수준의 핵사찰에 전면적이고 완전하게 동의했다"고 밝혔습니다.그는 "이는 '핵 투명성(Nuclear Honesty)'을 보장할 것"이라며 "만약 그들(이란)이 이에 동의하지 않았다면 추가 협상은 없었을 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 전날에도 트루스소셜을 통해 '이란이 핵과 관련해 지속적으로 검증할 수 있는 체제를 수용할 것'이라고 언급한 바 있습니다.핵 사찰을 거듭 언급하고 있는 것은 국제원자력기구(IAEA) 사찰단의 이란 복귀 문제를 기정사실로 하려는 의도로 풀이됩니다.이란은 자국이 IAEA의 핵사찰을 수용했다는 미국 측의 주장을 반박하고 있는 상황입니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 앞서 미국의 공습을 받았던 핵시설에 대한 IAEA의 사찰을 수용했다는 보도는 사실이 아니라면서 "사찰 재개 여부는 향후 (종전) 협상 과정과 그 결과에 따라 결정될 것"이라고 강조했습니다.아울러 트럼프 대통령은 이란의 핵 사찰 수용과 다른 양보들을 바탕으로 호르무즈 해협이 계속 개방된 상태를 유지하도록 하고 추가적인 해상봉쇄는 하지 않기로 했다고 밝혔습니다.다만 "필요할 경우 봉쇄를 재개할 수 있도록 모든 함정은 현재 위치를 유지할 것"이라면서도 "현재로서는 그럴 가능성이 매우 낮아 보인다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 미 재무부가 풀어주는 이란 자금 등은 미국이 통제하는 에스크로 계좌에 보관될 것이라고 설명했습니다.그러면서 해당 자금은 미국산 식량과 의료 물자 구매에만 사용되며, 여기에는 미국 농부들이 생산한 옥수수, 밀, 대두도 포함된다고 강조했습니다.그는 "이는 현재 이란이 절실히 필요로 하는 물품들"이라며 "인도주의적 위기인 만큼 너무 늦기 전에 지금 지원하는 것이 필요하다고 생각한다"고 말했습니다.하지만 이란은 해제되는 동결자금 사용처와 관련해서도 이란이 미국산 농산물을 구매할 의무는 없다는 입장입니다.트럼프 대통령은 이와 함께 "어제 호르무즈 해협을 통해 1천900만 배럴의 원유가 빠져나왔는데, 이는 사상 최대 기록"이라면서 "유가는 급락하고 있으며, 세상은 훨씬 더 안전한 곳이 되었다"고 주장했습니다.