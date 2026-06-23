[단독] 쇼핑백 들고 왔다갔다…투표 중단됐던 그날 (풀영상)

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<앵커>투표용지 부족 사태에 대한 저희 단독 보도로 이어갑니다. 6·3 지방 선거에서 용지부족으로 투표가 가장 먼저 중단된 곳은 서울 송파구 잠실4동 제7투표소였습니다. 세 차례나 투표 중단과 재개를 반복했던 이 투표소 내부의 CCTV 영상을 저희가 입수했습니다. 투표용지가 든 쇼핑백을 들고 뛰어다니고, 경찰까지 출동하는 등 당시의 혼란이 고스란히 담겨 있습니다.먼저 하정연 기자의 단독 보도입니다.<하정연 기자>6·3 지방선거 본투표 당일, 서울 송파구 잠실4동에 마련된 제7투표소 내부 CCTV 영상입니다.오후 2시 40분쯤.투표사무원이 유권자들에게 뭔가 설명하자 이내 유권자들이 발길을 돌리기 시작합니다.이때가 투표용지 부족으로 처음 투표가 중단된 시점입니다.투표사무원들이 뭔가 기다리는 듯 창밖을 쳐다보고, 곧이어 한 남성이 쇼핑백을 들고 허겁지겁 뛰어옵니다.추가 송부된 투표용지입니다.2분 뒤인 2시 42분, 투표가 재개됩니다.다시 2시간쯤 지난 오후 4시 46분.추가 용지마저 바닥나면서 2차 중단 사태가 벌어집니다.투표사무원들이 길게 줄을 서 있는 유권자들의 수를 세더니 명부에 차례로 이름을 적은 뒤 돌려보냅니다.정복 경찰관들도 출동합니다.오후 5시 16분.한 남성이 또다시 용지가 든 쇼핑백을 들고 뛰어 들어옵니다.투표소 밖에서 기다리던 유권자들이 다시 줄을 서기 시작하고, 중단된 지 30분 넘게 지난 뒤에야 겨우 투표가 재개됩니다.[지난 6월 3일 : 애초에 다 여기 인원수만큼 안 주고 한 60% 정도만 종이가 들어왔었기 때문에 애초에 100%를 맞춰서 주는 게 아니래요.]하지만, 오후 5시 50분.다시 대기 줄이 길게 늘어서고, 투표 마감을 10분 남긴 시점에 세 번째로 투표는 또 중단됩니다.이런 상황을 당최 이해할 수 없는 유권자들에게 누군가 설명하는 듯한 모습이 보이기도 했지만, 오후 6시가 되자 투표소 문은 칼같이 닫혀버립니다.이 CCTV 영상은 김정철 전 개혁신당 서울시장 후보가 법원에 낸 증거 보전 신청을 통해 확보했습니다.(영상편집 : 김윤성, 디자인 : 제갈찬)---<앵커>선관위의 잘못된 투표용지 수요 예측과 부실한 현장 대응이, 참정권 침해로 이어진 현장도 CCTV에 고스란히 담겼습니다. 투표 중단에도 유권자들은 소중한 한 표를 위해 줄을 서서 기다렸지만, 결국 투표를 하지 못하고 발길을 돌리는 장면도 포착됐습니다.김관진 기자입니다.<김관진 기자>서울 송파구 잠실4동 제7투표소의 내부 CCTV 화면입니다.투표 마감 8분 전인 오후 5시 52분.한 여성이 유모차를 끌고 투표소로 들어옵니다.하지만, 투표용지 부족 사태 때문에 입구까지 길게 늘어서 움직이지 않는 대기 줄을 보곤 당황한 듯 멈칫합니다.얼마나 많은 유권자들이 기다리는지 확인하려는 듯 투표소 안쪽을 살핍니다.투표사무원의 설명을 듣고 일단, 줄을 서긴 했는데, 6분 뒤 인적 사항을 적고, 대기표도 받아야 할 상황이 되자, 더는 못 기다리고 투표소를 떠납니다.투표소가 완전히 문을 닫은 시점까지 CCTV 영상을 확인해봤지만, 이 여성이 투표소로 돌아오는 모습은 없었습니다.선거관리위원회의 안이한 투표용지 수요 예측과 분배 실패로 유권자의 참정권 행사가 침해된 장면입니다.투표 지연을 안내 받은 다른 유권자들이 발길을 돌리는 모습도 포착됐는데, 정확히 몇 명이나 투표하지 못했는지 선관위는 기록조차 남기지 않았습니다.투표가 중단된 시간, 어린이와 투표소를 찾았던 한 남성은 투표사무원과 한참 이야기한 뒤 투표소를 떠났는데, 마감 직전 돌아와 참정권을 겨우 행사하기도 했습니다.[김정철/개혁신당 최고위원 : 참정권이라고 하는 권리는 대한민국의 통치 구조의 정당성을 확보하는 것이거든요. 선관위는 해체 수준의 개혁이 있지 않으면 선거 제도에 대한 불신이 더욱더 확대될 우려가 있다.]잠실4동 제7투표소의 확정 선거인 수는 3천204명.본투표 당일 실제 투표자 수는 1천836명이었는데, 최초 교부된 투표용지는 1천400장에 불과했습니다.500장의 추가 용지를 100장씩 다섯 번에 걸쳐서 추가 투입했다고 투표록엔 기록돼 있습니다.남은 투표용지는 64장에 불과했습니다.(영상편집 : 박지인, 디자인 : 제갈찬 · 박천웅)---<앵커>이 내용 취재한 정치부 하정연 기자와 자세한 이야기 나눠보겠습니다.[하정연 기자 : 해당 CCTV 영상은 6.3 지방선거 서울시장 후보였던 개혁신당 김정철 최고위원이 법원에 증거 보전 신청을 하고 법원이 인용하면서 확보된 겁니다. CCTV 자체는 선거관리위원회가 설치한 게 아니고, 투표소 건물에 원래 있던 건데요. 현행 규정에 따르면 기표소를 비추는 곳에는 CCTV가 이미 있더라도 비밀 투표 보장을 위해 선거일에는 가리게 돼 있습니다. 따라서 이번에 공개된 CCTV는 기표소 안인 대기 공간만 비추던 겁니다. 세 번이나 투표가 중단됐던 잠실4동 7투표소의 이번 CCTV 외에도 투표 마감이 밤 10시로 연장됐던 잠실7동 2투표소 등 서울 송파구 10곳의 투표소의 CCTV를 법원은 증거로 보전하라고 결정한 상태입니다.][하정연 기자 : 네, 그렇습니다. 투표를 못 하고 돌아간 분들이 집계된 39명보다 더 있었다는 게 확인된 거죠. 선관위 측도 최소 39명이라고 표현했던 이유가 39명보다 더 있을 수 있다는 점을 고려했다는 건데요. 사실 39명은 선관위가 투표록으로 집계를 했습니다. 투표 중단 투표소의 26곳 투표록을 보면 용지가 올 때까지 기다리다가 돌아간 유권자들의 숫자나 이름을 기록해 둔 경우가 있습니다. 이걸로 39명이라는 숫자가 나온 건데, 앞서 보신 잠실4동 7투표소 투표록, 저희가 확인을 해봤더니 세 차례나 투표가 중단됐음에도 특이사항에 몇 명이 대기했다가 돌아갔다, 이런 기록이 아예 없었습니다. 하지만 실제로 앞서 CCTV 영상 보셨다시피 유모차 어머니처럼 투표하러 왔다가 돌아간 게 확인되잖아요. 투표록으로 집계된 39명보다 더 많았을 거라는 방증입니다. 조현욱 선관위 진상규명위원장도 오늘 SBS와의 통화에서 투표록에는 기록돼 있지 않지만, 투표를 못 하고 돌아간 유권자는 더 있을 수 있다고 인정했습니다. 참정권을 직접적으로 침해당한 사례들이라는 점에서 중요한 대목입니다. 또 한 가지 짚어볼 점이 있습니다. 공직선거법 151조는 투표용지의 송부와 인계 과정에 정당 추천위원이 참여해야 한다고 규정하고 있습니다. 그런데 이 CCTV 영상을 보면 이 과정에서 이런 절차가 전혀 안 지켜진 것으로 확인됐습니다.]