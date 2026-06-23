[날씨/XR] 내일도 서쪽 초여름 더위…동쪽은 선선

오늘(23일) 수도권을 중심으로 30도를 웃도는 더위가 나타났습니다.



그래도 습도가 높지는 않아서 그늘 아래에서는 더위를 피할 수 있었는데요, 반면에 동쪽 지역은 오늘 서늘했습니다.



내일도 동쪽은 서늘하겠고 서쪽 중심으로 초여름 더위가 이어지겠습니다.



내일 동해안과 남해안, 제주에는 비 소식도 있습니다.



양은 적게는 5에서 최고 30mm가 예상되고요, 동해안은 모레 오전까지 비가 이어지겠습니다.



한편 모레는 전국 곳곳에 소나기 예보가 있습니다.



적게는 5에서 많게는 강원과 경북 북부 지역에 최대 60mm로 강하게 쏟아지겠는데요, 곳에 따라서 천둥번개가 치거나 우박이 떨어질 수 있겠습니다.



오늘 제주와 남부 지방은 흐린 가운데 저기압이 통과할 것으로 보이는 제주는 강한 바람도 불고 있는데요.



제주 지역은 내일 새벽까지 강한 바람이 이어지겠고, 또 내일 오후부터는 제주 해안가로 강한 너울이 유입되겠습니다.



내일도 남부와 제주는 흐리겠고 중부 지방은 가끔 구름만 많겠습니다.



기온은 오늘과 비슷하겠습니다.



아침에 서울이 19도로 출발하겠고요, 낮 기온 서울 30도까지 오르겠지만 내일도 습도는 높지 않아서 체감 온도는 조금 낮겠습니다.



당분간 내륙을 중심으로 맑은 날씨가 이어지는 가운데 30도 안팎의 초여름 더위가 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)