뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

옛 'K리그 스타' 라데, 인종차별 발언 논란

홍석준 기자
작성 2026.06.23 21:31 조회수
옛 'K리그 스타' 라데, 인종차별 발언 논란
안내

We only offer this video
to viewers located within Korea(해당 영상은 해외에서 재생이 불가합니다)

<앵커>

지난 1990년대 국내 프로축구에서 스타 외국인 선수로 이름을 떨쳤던 세르비아의 라데 보그다노비치가 인종 차별적인 발언으로 도마 위에 올랐습니다.

홍석준 기자가 보도합니다.

<기자>

지난 1992년 포항에 입단해 K리그 정상급 공격수로 활약했던 세르비아의 라데 보그다노비치가, 어제(22일) 벨기에와 이란의 경기에서 나온 벨기에 응고이의 퇴장 장면을 두고, 한 방송에서 인종 차별적인 발언을 해 빈축을 샀습니다.

[라데 보그다노비치/세르비아 축구 해설위원 : 항상 말해왔던 건데요. 제가 인종차별주의자는 정말 아니지만, 흑인 선수들은 60분 이상 집중하지 못합니다.]

라데와 해당 방송사는 사과의 뜻을 밝혔지만, 라데는 오늘 아르헨티나와 오스트리아의 2차전 해설로 다시 등장해 일부 시청자들의 거센 항의를 받았습니다.

프랑스 유력 매체 레퀴프의 유튜브에 출연한 한 여성 진행자의 발언도 논란이 됐습니다.

벨기에 도쿠 선수가 월드컵 도중 '출산 휴가'를 간 걸 두고 비판을 쏟아낸 겁니다.

[프랭스 피에롱/레퀴프 유튜브 진행자 : 월드컵을 제쳐두고 아이의 탄생을 보러 떠난다고요? 미안한 말이지만, 출산의 순간에 아빠는 쓸모가 없어요. 그냥 조연일 뿐이라고요! 그저 사진 한 장 찍는 게 다잖아요.]

후폭풍이 거세지자 레퀴프는 해당 진행자를 정직 처분하며 "진행자 개인의 의견"이라고 선을 그은 가운데, 도쿠는 아내와 출산을 함께 하며 오늘 아빠가 됐고, 대표팀 동료 틸레만스는 도쿠를 응원하는 메시지를 전했습니다.

[유리 틸레만스/벨기에 축구대표팀 미드필더 : 아이를 갖는다는 건 세상에서 가장 아름다운 일입니다. 아빠로서든, 엄마로서든 탄생의 순간에 함께 있어 주는 건 아주 당연한 일이죠.]

'성범죄 혐의'로 재판에 넘겨지면서 캐나다의 입국 거부로 1차전에 나오지 못했던 가나의 핵심 선수 토마스 파티가, 내일 미국 보스턴에서 열리는 잉글랜드와 2차전에는 출전할 수 있게 됐습니다.

미국 당국은 캐나다와 달리 "유죄 판결이 확정되지 않았다"며 비자를 발급해 줬습니다.

(영상편집 : 하성원, 디자인 : 강윤정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지