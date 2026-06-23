폭우도 못 말린 음바페…2골 몰아치며 메시 추격

<앵커>



그라운드에 쏟아지는 폭우도 프랑스의 축구 스타, 음바페의 발끝을 막지는 못했습니다. 이라크를 상대로 멀티골을 터뜨린 음바페는 월드컵 통산 16호 골을 기록하며 역대 득점 공동 2위에 올랐습니다. 선두 메시를 두 골 차로 바짝 뒤쫓고 있습니다.



조민기 기자입니다.



<기자>



[그레이엄 아널드/이라크 축구대표팀 감독 (어제) : 우리가 골키퍼 3명을 출전시킬 수 있는지 물어봤는데, 안 된다고 했습니다.]



경기 전 이라크 감독의 농담 섞인 걱정처럼 음바페의 득점 감각은 절정이었습니다.



세네갈과의 1차전에서 2골을 몰아쳤던 음바페는 전반 8분, 수비수를 맞고 굴절된 공을 오른발 발리슛으로 연결하며 예열을 마쳤습니다.



이후 6분 뒤 왼발 중거리포로 포문을 열었습니다.



페널티박스 밖에서 찬 왼발 대포알 슛이 이라크 골키퍼의 손을 뚫고 골망을 흔들었습니다.



굵은 빗줄기 속에 프랑스가 1대 0으로 앞선 채 전반을 마무리한 가운데 낙뢰로 인해 경기가 2시간 넘게 중단됐다 재개됐지만, 음바페의 발끝은 식지 않았습니다.



후반 9분 만에 2경기 연속 멀티 골을 완성했습니다.



이라크의 골킥 상황에서 수비의 패스 실수를 뎀벨레가 가로챘고 음바페가 골문으로 달려들어 마무리했습니다.



음바페는 양 팀 최다인 8개의 슈팅으로 이라크 골문을 위협했는데, 음바페가 월드컵 단일 경기에서 시도한 최다 횟수입니다.



2경기 만에 4골을 폭발한 음바페는 월드컵 통산 16골을 기록하며 18골의 메시를 2골 차로 추격했습니다.



[킬리안 음바페/프랑스 축구대표팀 : 레오(메시)가 하는 것만 신경 쓰면, 저는 그보다 훨씬 더 많은 걸 해내야만 할 겁니다. 그래서 그가 뭘 하는지 전혀 안 봅니다. 오직 제 팀을 돕는 것만 생각합니다.]



프랑스는 후반 21분 뎀벨레의 쐐기 골을 더해 3대 0으로 이라크를 꺾고 2연승을 달려 32강 진출을 확정했습니다.



(영상편집 : 원형희)