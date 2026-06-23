[단독] 투표소 내부 CCTV 보니…쇼핑백 들고 '허겁지겁'

<앵커>



투표용지 부족 사태에 대한 저희 단독 보도로 이어갑니다. 6·3 지방 선거에서 용지부족으로 투표가 가장 먼저 중단된 곳은 서울 송파구 잠실4동 제7투표소였습니다. 세 차례나 투표 중단과 재개를 반복했던 이 투표소 내부의 CCTV 영상을 저희가 입수했습니다. 투표용지가 든 쇼핑백을 들고 뛰어다니고, 경찰까지 출동하는 등 당시의 혼란이 고스란히 담겨 있습니다.



먼저 하정연 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



6·3 지방선거 본투표 당일, 서울 송파구 잠실4동에 마련된 제7투표소 내부 CCTV 영상입니다.



오후 2시 40분쯤.



투표사무원이 유권자들에게 뭔가 설명하자 이내 유권자들이 발길을 돌리기 시작합니다.



이때가 투표용지 부족으로 처음 투표가 중단된 시점입니다.



투표사무원들이 뭔가 기다리는 듯 창밖을 쳐다보고, 곧이어 한 남성이 쇼핑백을 들고 허겁지겁 뛰어옵니다.



추가 송부된 투표용지입니다.



2분 뒤인 2시 42분, 투표가 재개됩니다.



다시 2시간쯤 지난 오후 4시 46분.



추가 용지마저 바닥나면서 2차 중단 사태가 벌어집니다.



투표사무원들이 길게 줄을 서 있는 유권자들의 수를 세더니 명부에 차례로 이름을 적은 뒤 돌려보냅니다.



정복 경찰관들도 출동합니다.



오후 5시 16분.



한 남성이 또다시 용지가 든 쇼핑백을 들고 뛰어 들어옵니다.



투표소 밖에서 기다리던 유권자들이 다시 줄을 서기 시작하고, 중단된 지 30분 넘게 지난 뒤에야 겨우 투표가 재개됩니다.



[지난 6월 3일 : 애초에 다 여기 인원수만큼 안 주고 한 60% 정도만 종이가 들어왔었기 때문에 애초에 100%를 맞춰서 주는 게 아니래요.]



하지만, 오후 5시 50분.



다시 대기 줄이 길게 늘어서고, 투표 마감을 10분 남긴 시점에 세 번째로 투표는 또 중단됩니다.



이런 상황을 당최 이해할 수 없는 유권자들에게 누군가 설명하는 듯한 모습이 보이기도 했지만, 오후 6시가 되자 투표소 문은 칼같이 닫혀버립니다.



이 CCTV 영상은 김정철 전 개혁신당 서울시장 후보가 법원에 낸 증거 보전 신청을 통해 확보했습니다.



(영상편집 : 김윤성, 디자인 : 제갈찬)