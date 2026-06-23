뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'배우자 동반 출장' 한목소리 질타…노태악, 뒤늦게 "송구"

김수영 기자
작성 2026.06.23 20:07 조회수
PIP 닫기
<앵커>

노태악 전 중앙선관위원장이 나랏돈으로 부부 동반 해외출장을 다녀온 사실, 저희가 지난주 단독 보도해 드렸는데요. 여야 의원들은 이 문제를 한목소리로 질타했습니다. 노 전 위원장은 국민 눈높이에 맞지 않았다며 뒤늦게 사과했습니다.

이어서 김수영 기자의 보도입니다.

<기자>

국회 국정조사특별위원회에 출석한 노태악 전 중앙선거관리위원장.

나랏돈으로 부인과 함께 해외출장을 세 차례 다녀왔고, 선관위는 부부동반이란 사실을 숨겼단 SBS의 보도와 관련해 여야 의원들은 노 전 위원장을 한목소리로 질타했습니다.

[김남희/민주당 의원 : 위원장 배우자 출장 동행 왕복 비행기표 1,200만 원, 이런 비용은 아끼지 않으면서 투표용지 비용이 과연 아껴야 할 예산입니까?]

[주진우/국민의힘 의원 : 노태악 위원장이 배우자 같이 대동하고 해외에 가서 사실상 휴양지 돌고 다닌 게 지금 국민들의 분노 포인트 아닙니까?]

특히 감사원이 지난 2024년, 선관위 자녀 특혜 채용 의혹을 감사하던 즈음에 독일과 에스토니아를 다녀온 점에 대해선 시기적으로도 부적절했단 지적도 나왔습니다.

노 전 위원장은 5부 요인에 대한 예우 차원에서 부부동반 출장 예산이 이미 편성돼 있었기 때문에 가능한 출장이라고 생각했다며, 국민 눈높이에 맞지 않았다고 고개를 숙였습니다.

[노태악/전 중앙선거관리위원장 : 지금 관점에서 보면 국민들에게 그렇게 비춰지는 점에 대해서 대단히 송구스럽게 생각하고 있습니다. (해외 출장 비용) 반환하는 방법을 강구하겠습니다.]

선관위 직원들의 외유성 출장 의혹도 도마에 올랐습니다.

지난 2022년부터 올해 6월까지 선관위 직원들이 다녀온 해외출장 지역 가운데, 몰디브, 코타키나발루, 피렌체 같은 유명 휴양지나 관광지가 많았기 때문입니다.

[양부남/민주당 의원 : 해외 출장 갖고 연구해서 이런 사례 본 적 있습니까? 투표용지 부족해서 투표 못 한 나라 봤어요?]

국민의힘은 노 전 위원장과 선관위 관계자 등에 대해 업무상 횡령 혐의로 고발한 상태입니다.

(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 장현기)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김수영 기자 사진
김수영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지