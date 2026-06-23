김민석 총리, 7년 만에 한중 총리회담 "한 단계 높은 교류해야"

▲ 중국을 방문 중인 김민석 국무총리가 23일 중국 다롄의 방추도 호텔에서 리창 국무원 총리를 만나 회담에 앞서 악수하고 있다.

한중 양국 총리가 중국 다롄에서 만나 양국관계 개선 노력에 뜻을 모았습니다.중국을 방문한 김민석 총리는 오늘(23일) 오후 다롄 방추도 호텔에서 열린 리창 국무원 총리와 회담 모두발언에서 "한중 양국은 정치적 분야에서나 경제 분야, 문화 분야, 청년 교류에 있어 한 단계 높은 교류를 해 나가야 한다"고 말했습니다.김 총리는 "오늘 만남은 양국 정상의 만남에 이어 앞으로도 계속 이어져야 할 정치적 만남의 하나의 징검다리로서 의미가 있는 것 같다"며 "(회담이) 양국의 전략적 협력 동반자 관계가 새로운 단계에서 점점 다져지는 계기가 되리라고 생각한다"고 강조했습니다.지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비를 이끌었던 김 총리는 올해 중국 선전에서 열리는 APEC 행사를 언급하며 "잘 준비돼서 세계의 모범이 되는 훌륭한 APEC이 되길 기대한다"고 덧붙였습니다.리 총리도 앞서 모두발언에서 "중국 측은 한국 측과 함께 양국 정상들의 전략적 지도에 따라서 서로 신뢰를 증진하고 정성을 다해 협력의 넓이와 깊이를 계속 확대해 나갈 용의가 있다"고 밝혔습니다.이어 "이를 통해 중한 전략적 협력 동반자 관계를 긍정적이고 안정적으로 발전시키고, 지역 번영과 안정도 이루고 싶다"고 강조했습니다.이날 회담에 한국 측에서는 박윤주 외교부 1차관과 남진 동북·중앙아국장, 노재헌 주중한국대사, 권원직 총리 외교보좌관 등이 참석했습니다.중국 측에선 마자오쉬 외교부 부부장과 다이빙 주한중국대사, 리러청 공업정보화부장, 왕원타오 상무부장 등이 자리했습니다.한중 총리 회담은 지난 2019년 당시 이낙연 총리와 리커창 총리의 회담 이후 7년 만입니다.(사진=연합뉴스)