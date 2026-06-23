인도 애니메이션 교육 센터 건물 화재로 15명 사망…대부분 학생

▲ 큰불로 15명 숨진 인도 애니메이션 교육센터 건물

인도 북부에 있는 애니메이션 교육 센터 건물에서 큰불이 나 15명이 숨졌습니다.주요 외신에 따르면 22일(현지시간) 인도 북부 우타르프라데시주 러크나우에 있는 애니메이션 교육 센터 건물에서 화재가 발생했습니다.이 불로 건물 안에 있던 15명이 숨지고 2명이 중상을 입었다고 인도 경찰이 밝혔습니다.사상자 대부분은 애니메이션 제작 교육을 받던 학생들인 것으로 전해졌습니다.목격자들은 학생 여러 명이 화염을 피하기 위해 건물에서 아래로 뛰어내렸다고 전했습니다.소셜미디어(SNS)에 공유된 영상에도 깨진 창문을 통해 밖으로 나오는 모습이 담겼습니다.탈출을 시도하던 한 남성이 추락하는 모습도 있는데, 인도 현지 언론은 이 남성이 생존해 병원으로 옮겨졌다고 전했습니다.불은 3층 건물 2층에서 발생한 뒤 다른 층으로 번진 것으로 알려졌습니다.애니메이션 센터 직원인 모하마드 아신은 "처음에는 작은 화재인 줄 알았다"며 "대피하려는데 복도에 이미 연기가 가득 찼다"고 말했습니다.우타르프라데시주 관계자는 "(이번 화재와 관련해) 책임 있는 이들을 엄중하게 조치할 것"이라고 말했습니다.나렌드라 모디 인도 총리는 "인명 손실로 깊은 비통함을 느낀다"며 유가족에게 각각 2천100달러(약 320만 원)를 지원금으로 지급하겠다고 밝혔습니다.인도 매체 인디아투데이는 예비 조사 결과 불이 난 건물에서 승인 기준을 훨씬 초과한 전력이 소비됐다고 보도했습니다.인도에서는 소방 장비가 부족하고 안전 규정을 무시하는 관행으로 대형 건물 화재가 종종 발생하고 있습니다.전기 합선 등 전기적 요인이 인도 전체 화재에서 상당 부분을 차지합니다.이달 3일에도 수도 뉴델리 남부 말비야 나가르 지역에 있는 호텔 지하 레스토랑에서 불이 나 21명이 숨졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)