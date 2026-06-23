'서해 피격' 서훈·김홍희 무죄 확정…검찰 상고 포기

▲ 서훈 전 국가안보실장, 김홍희 전 해양경찰청장

검찰이 서해 공무원 피격 사건과 관련해 1·2심에서 무죄를 받은 서훈 전 청와대 국가안보실장과 김홍희 전 해양경찰청장에 대해 상고를 포기했습니다.서울고등검찰청은 오늘(23일) 서 전 실장과 김 전 청장에 대한 대법원 상고를 하지 않기로 했다고 밝혔습니다.검찰은 "2심 판결에 대해 상고 인용 가능성 등을 면밀히 검토하고 대검과의 협의를 거쳐 상고를 제기하지 않기로 했다"고 설명했습니다.앞서 서울고법은 지난 16일 허위공문서 작성 및 행사, 명예훼손 등 혐의를 받는 서 전 실장과 김 전 청장에게 1심과 동일하게 무죄를 선고했습니다.서 전 실장은 공무원 이대준 씨의 피격 사실을 숨긴 상태에서 수색 중인 것처럼 해경에 허위 보도자료를 배포하게 한 혐의를 받습니다.또, 이씨가 자진 월북한 것으로 조작하려고 해경에 관련 보고서와 발표 자료 등을 작성토록 한 뒤 배포한 혐의로 기소됐습니다.김 전 청장은 이 같은 지시에 따라 월북 가능성에 관한 허위 자료를 배포한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.서해 공무원 피격 사건은 지난 2020년 9월 이대준 씨가 서해 인근 해상에서 실종된 뒤 북한군에 발견돼 사살된 사건입니다.(사진=연합뉴스)