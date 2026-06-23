다니엘 린데만, 아내 깜짝 임신 발표에 감격…"천사가 찾아왔다"

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독일 출신 방송인 다니엘 린데만이 결혼 3년 만에 아빠가 된다는 기쁜 소식을 전했다.2023년 12월 한국인 비연예인 여성과 결혼한 다니엘 린데만은 23일 자신의 SNS에서 "여러분, 저 아빠가 됩니다"라며 아내의 임신 소식을 직접 알렸다.함께 공개된 영상에는 아내가 준비한 깜짝 이벤트를 통해 임신 사실을 처음 알게 되는 다니엘의 모습이 담겼다. 현관문에는 "아빠가 된 걸 축하해"라는 문구가 걸려 있었고, 다니엘은 예상치 못한 소식에 놀란 듯 바닥에 주저앉아 한동안 눈물이 그렁그렁해져 감격을 주체하지 못했다. 이후 아내를 끌어안으며 기쁨을 나누는 모습도 공개돼 훈훈함을 자아냈다.다니엘은 "저희에게 귀한 천사가 찾아왔다. 아내가 임신 소식을 전하기 전날 제가 품에 귀여운 햄스터를 안고 집에 가는 꿈을 꿨다. 그래서 태명이 '토리'"라면서 "우리 아내와 토리가 건강할 수 있도록 많은 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.한편 다니엘 린데만은 독일 본 출신으로 2014년 JTBC 예능 프로그램 '비정상회담'에 출연하며 국내에 이름을 알렸다. 이후 '내 친구의 집은 어디인가', '톡파원 25시' 등 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 사랑받아 왔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)