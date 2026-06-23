'LG전자 흉기 난동' 협력사 직원 구속기소…"담당자 교체에 범행"

▲ 'LG전자 흉기 난동' 협력사 직원

LG전자 사무실에서 흉기 난동을 벌인 협력업체 직원이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.서울남부지검 형사2부(기노성 부장검사)는 오늘(23일) 살인미수 혐의로 협력사 직원 정모(60)씨를 구속기소 했다고 밝혔습니다.정 씨는 지난달 27일 오전 11시쯤 LG전자 마곡 업무단지인 사이언스파크 2층에 서 흉기를 휘둘러 LG전자 직원 2명에게 중상을 입힌 혐의를 받습니다.피해자인 50대 남성과 40대 남성은 각각 옆구리와 팔을 다쳐 병원으로 이송됐지만 생명에는 지장이 없는 상태입니다.정 씨는 경찰 조사에서 "평소 피해자가 무시했다. 해고 통보를 받아 분노해 범행했다"고 주장했지만, 피해자들은 정 씨가 업무를 버거워해 협력사 대표를 통해 업무 교체를 요청했다는 취지로 주장했습니다.수사 결과 정 씨에 대한 해고 통보는 없었다고 경찰은 밝혔습니다.피해자들 주장처럼 정 씨가 LG전자 측의 담당자 교체 요청을 해고 통보로 받아들인 것으로 확인됐습니다.LG전자 측은 앞서 자체 조사 결과 해당 직원이 주장하는 '직장 내 괴롭힘 정황'은 확인되지 않았으며, 사건 당일 해고가 아닌 다른 사업에 배치되는 게 어떠냐고 정 씨에게 제안했다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)