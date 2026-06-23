삼전·닉스, 12%대 폭락…하락률 17년여만 최대

SK하이닉스와 삼성전자가 오늘(23일) 외국인의 투매에 동반 폭락했습니다.



두 종목의 하락률은 2008년 금융위기 당시 이후 17년여 만에 최대를 기록했습니다.



오늘 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전장보다 12.47% 내린 255만 5천 원에 거래를 마쳤습니다.



한국거래소에 따르면 이번 SK하이닉스 하락률은 금융위기 여파로 증시가 휘청였던 2008년 12월 24일(-12.73%) 이후 17년 6개월 만에 가장 컸습니다.



주가는 0.72% 내린 289만 8천 원으로 출발해 한때 상승 전환해 294만 3천 원까지 오르기도 했으나 이후 급격히 낙폭을 키웠습니다.



장중에는 253만 6천 원까지 밀리기도 했습니다.



삼성전자도 전장보다 12.31% 내린 31만 원에 거래를 마쳤습니다.



삼성전자 하락률은 지난 2008년 10월 24일(-13.76%) 이후 17년 8개월 만에 최대를 기록했습니다.



삼성전자는 하락 출발해 한때 35만 3천 원까지 낙폭을 줄였으나 다시 하락폭을 키워, 장중 저가에서 장을 마쳤습니다.



간밤 뉴욕증시가 혼조세로 마감한 분위기가 국내 증시에 영향을 미치는 가운데 차익실현 매물이 출회한 것으로 보입니다.



다우존스30산업평균지수는 0.29% 오른 가운데 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.37%와 1.33%씩 밀렸습니다.



다만, 필라델피아 반도체 지수는 2.04% 상승했습니다.



SK하이닉스의 낙폭이 상대적으로 크게 나타나면서 전날 삼성전자 보통주 시가총액을 뛰어넘었던 SK하이닉스 시총은 이날 1천820조 9천545억 원으로 삼성전자 보통주(1천812조 3천464억 원)와의 격차가 8조 6천81억 원으로 축소됐습니다.



오전 10시 58분쯤에는 삼성전자 보통주 시총이 더 많아지면서 일시적으로 순위가 뒤바뀌는 양상도 나타났습니다.



다만 장 마감 시점 기준 코스피 시가총액 1위는 SK하이닉스로 삼성전자(보통주 기준)가 뒤를 이었습니다.



우선주까지 포함한 시총은 삼성전자가 여전히 1위를 사수하고 있습니다.



오늘 유가증권시장에선 외국인과 기관이 각각 4조 1천691억 원, 4조 5천490억 원 순매도했으며, 개인은 8조 5천913억 원 순매수했습니다.



삼성전자와 SK하이닉스 등이 속한 코스피 전기·전자 업종에서 외국인과 기관은 각각 3조 2천555억 원, 4조 542억 원 순매도했습니다.



반면 개인은 7조 2천452억 원 매수 우위를 보였습니다.