[인터뷰] 최민희 "민주 내 분열 일단락…돌쇠 같은 정청래에 비난, 이해 안 돼"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 최민희 더불어민주당 의원

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● 최민희 더불어민주당 의원 인터뷰



"민주, 분열 일단락 된 듯…다음 단계로 넘어가야"

"당권 경쟁, 무엇을 두고 경쟁할 건지 답해야 할 시점"

"서울 선거, 졌다고 볼 수 없어…시장 제외 전부 이겨"

"민주, 지방선거 결과 승리했지만 아쉽다는 평가 수긍"

"전당대회 키워드는 민생 개혁…기본주택 개념에서 대안 나왔으면"

"연대와 통합 다시 확인하는 전당대회 되길"

"민주당 인사들, 심하다 할 정도로 대통령 뜻 따르려 해"

"정청래 대표, 돌쇠같이 가는 사람…비난 이해 안 돼"

"최고위원 출마 여부, 정책 대결로 가면 결심할 것"

"방송 제도 개혁은 일단락…상임위는 문체위 희망"

"과방위, AI나 양자로 넘어갈 될 것…전반기 갈등 반복 안 돼"



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▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 상황하고 또 이분께 질문을 드려야 되겠습니다. 최민희 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 전에 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 나가서 이야기를 하셨는데. 지금 전당대회 앞두고 민주당 내에서 여러 후보들이 나오겠다, 나오겠다고 하는데. 이게 그동안은 분열하고 갈등하기보다는 경쟁이라고 생각이 들었는데. 이번에는 뭔가 분열하는 게 아니냐는 우려의 목소리가 좀 많은 것 같습니다?



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 저는 분열이다, 경쟁이다, 전쟁이다. 이제는 이게 일단락된 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 일단락됐다.



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 그래서 대통령께서 ‘전쟁하지 말고 경쟁했으면 좋겠다’, 그래서 이제 다음 단계로 빨리 넘어가야 하고요. 그러면 무엇을 두고 경쟁할 것인가 이것에 대해서 답을 해야 할 시점 같습니다. 그래서 지금 저희가 경계해야 할 것은 지나치게 사람 중심으로 평가해서는 곤란하다고 봅니다. 그리고 사람에 대해서는 늘 호불호가 있지 않습니까. 그래서 그 호불호보다는 기본적인 사실 중심으로 우리 상황을 평가하고. 그리고 지금은 더 중요한 건 좀 아까도 토론하는 거 보니, 이겼는데 흔쾌하지 않고. 졌는데 완전히 우리 패배했어라고 받아들이지 않는 이 상황의 이유가 뭘까를 조금 여론조사도 FGI(표적집단면접)를 통해서 분석해야 되는 상황이라고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 정청래 대표의 지방선거 끝나고 나서의 평가와 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견 때 했던 평가가 완전히 다르게 나오면서 정청래 대표는 ‘승리했다. 대승을 안겨준 국민께 감사하다. 다만 서울시장 선거 패배는 아프다.’ 그런데 이재명 대통령은 ‘민심의 경고고, 이겨야 할 곳에서 진 건 이상한 거 아닙니까’라고 평가 나오면서 언론에서는 그 부분을 좀 주목했던 거 아니겠습니까?



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 정확한 워딩은 대통령께서 ‘이겨야 할 곳을 이기지 못했다면 최소한 승리는 아니다’ 이렇게 평가하셨습니다. 그런데 그 승리는 아니라고 말씀하신 부분을 언론이 받을 때 패배했다, 이렇게 얘기하면서 간극이 더 커졌죠. 그런데 저도 6월 3일 밤에 계속 밤을 꼴딱 새우고 선거 결과가 나왔고. 그 다음 날 아침에 지하철역에 가서 인사를 드렸어요. 왜냐하면 저희 경기도는 다 이겼거든, 저희는. 경기도 남양주시 저희 지역 다 이겨서 감사 인사를 드리러 갔는데 시민들도 다 저와 똑같은 마음이었던 거예요. 상징적이라고 생각하던 서울시장을 못 이기고, 그리고 평택이 저렇게 싸우다 졌어. 이 2개가 시민들께서 굉장히 아파하시면서 저에게 물어봤어요. ‘평택에서 그렇게 지면 되냐, 그게 모두에게 영향을 미치지 않았냐’, 이렇게 저에게 혼도 내셨거든요. 그래서 제가 한 작업은 왜 이렇게 됐지, 그래서 이제 그때부터 선관위 홈페이지에 나온 자료들을 분석하기 시작했던 거죠. 그래서 일단 처음에는 제가 ‘절반의 승리, 절반의 실패다.’ 이렇게 평가를 했는데, 일단 제가 일차적으로 2주에 걸쳐서 각 지역 선거 분석을 다 하고 서울시도 선거 분석을 했습니다. 그런데 서울시의 경우는 그게 신기한 것이 서울시를 졌다고 할 수가 없었어요, 결과를 보고. 왜냐하면 시장은 일 점 몇 프로 차이로 졌는데 저희가 구청장을 17군데 이겼고요. 시의원은 3분의 1을 석권했습니다. 그리고 구의원도 이겼어요. 그럼 이랬을 때 이게 서울시 전체를 우리가 패배라고 규정할 수 있나?, 이런 문제 제기를 하게 됐고요. 그래서 이제 그 자료로서 다 보고 나서는 ‘평택은 실패했지만 울산은 이겼다.’ 이게 대비되는 두 군데거든요. 울산은 연대로 이긴 곳.



▷ 주영진 / 앵커 : 단일화한 곳은 이기고.



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 그다음에 평택은 분열해서 국힘한테 한 석을 준 거. 그러니까 되게 아픈 거죠. 그게 그래서 지금은 일단 졌다고 할 수 없고, ‘승리했다, 아쉽지만’이라는 우상호 당선자의 평가에 동의하게 됐습니다, 자료를 다 보고. 그리고 처음에 인상비평을 할 때는 저도 막 쓰리고 그랬는데 자료를 다 보고 나니 만약에 서울이 정원오 후보도 지고 시의원도 지고 구의원도 졌다면 정말 서울은 부동산 때문에 우리 안 되는 곳이야 이랬을 텐데. 구청장과 시의원을 이겼기 때문에 이건 서울시장 후보 캠프가 혹시 전략의 잘못은 있지 않았을까? 이렇게 디테일하게 들어가고 나니까 서울에 대해서도 희망을 갖게 됐습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇게 말씀하신 것 듣다 보니까 일정 부분은 고개가 끄덕여지면서도, 그런데 다시 한번 아까 막판에 얘기하신 바로 그 ‘그런데 서울시장 선거는 왜 졌을까.’ 지금 그게 캠프의 잘못으로 가게 되면 이것도 또 다른 또 삐그덕 소리가 나지 않을까요? 캠프 쪽에서는 또 우리는 할 만큼 했다고 얘기할 수도 있는 것이고.



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 아직 서울시장 캠프의 주축들의 평가를 제가 못 들어봤어요. 그런데 그 내부에 있는 분들이 이제 여러 캠프를 비교하면서 하는 소리를 들었는데, 일단 저하고 동일했어요. 구청장도 이기고 시의원도 이기고 구의원도 이겼는데 시장만 졌다. 그래서 저하고 비슷한 평가. 그리고 이게 만약에 5%, 10%씩 졌으면 좌절해도 되는데요. 1% 남짓 진 거라 이 정도는 충분히 극복이 가능하지 않았을까. 예를 들면 서울시장 후보 공보물에 대통령님의 사진이라도 좀 크게 있었으면 또 좀 움직이는 분들이 있지 않았을까. 이런 정도는 다 동의를 하시는 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 조금 전에 라디오에서 이제 중요한 것은 내 삶을 어떻게 하면 더 낫게 해 주느냐, 이런 부분들에 초점을 맞춰서 민주당이 그쪽으로 가야 한다고 말씀을 하셨고. 전당대회도 그런 부분들에 초점을 맞춰서 일단 생각을 해야지. 사람 중심으로 생각하면 호불호가 있기 때문에 갈등의 소리가 나올 수밖에 없다라고 우려를 하셨는데, 어떻습니까? 그런 측면에서 보면, 그런데 결과적으로 그런 노선과 주장을 후보들이 하는 것이고. 그 후보들을 보면서 또 민주당 당원들은 선택을 하게 될 것 아닙니까? 물론 민주당을 또 지지하고 관심 있는 국민들도 선택을 하게 될 텐데.



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 일단 제가 전당대회 키워드를 물어준 김태현 진행자에게 매우 감사를 표했습니다. 그 전에는 저보고 ‘친청이야, 친명이야, 친석이야’를 물으세요. 그런데 다 친한 분들이고 대통령은 우리의 대통령이시라 다들 친명이거든요. 그런데 그때 김태현 진행자께서는 전당대회 키워드가 뭐냐고 물어주셨거든요. 그래서 제가 우리는 첫째 민생 개혁이죠. 내 삶을 바꾸는 이재명 정부, 내 삶을 바꾸는 민주당. 그래서 저는 이제는 뭐 너 나와라, 마라, 이 단계를 넘어서 내가 민생 개혁 중에 나는 이거에 방점을 둘 거야, 그런 경쟁으로 넘어가 주시기를 기대하고. 저도 만약에 민생 개혁에서 후보 중에 한 분이, 저건 20~30대 마음을 얻을 쌈박한 개혁 주제다 그러면 저는 그분을 지지하게 될 것 같아요. 그래서 우리가 20~30대 얘기를 많이 하지만 이번 전당대회에서는 저는 기본 주택 개념에서 뭔가 대안이 나왔으면 좋겠다고 생각합니다. 생각을 하고 또 해 본 결과 그게 제가 만나본 30대 여성들의 공통 관심사였고요. 그다음에 무엇보다 울산의 성공을 보면 울산은 황명필 조국혁신당 후보의 그냥 양보, 김종훈 진보당 후보의 단일화. 단일화 이후에 그분들이 우리 후보 당선을 위해서 정말 열심히 뛰어주셨기 때문에 그런 연대와 통합을 다시 확인하는 전당대회가 되기를 기대합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 울산은 단일화가 한 번 깨졌는데도 불구하고 끝내 단일화가 성사된 것 보면 그 진통들을 서로가 잘 해결했다라는 생각이 들더라고요. 그런데 이제 그러면 내란 청산이라고 하는 어떤 이념이나 가치의 이런 문제보다는, 그야말로 민생. 내가 어떻게 살아가고, 내 삶이 어떻게 더 나아질 것인가라고 하는 그런 측면에서. 대표, 아직까지는 지지 후보가 없다는 얘기세요? 직접 대표 경선에 나선다는 얘기는 안 하실 것 같고.



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 절대 대표 경선 안 나가요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그럼 누군가를 지지하셔야 될 거 아니에요.



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 그런데 아직 공약을 내건 분이 한 분도 없어서. 공약 보고 저는 최종 결정을 할 것입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 당청 관계를 갖고 차이는 안 느껴지세요? 다들 원보이스 같기는 한데, 미묘한 차이가 있잖아요.



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 그게요. 제가 방송개혁법을 과방위원장으로 추진했잖아요. 이것도 보통 복잡한 게 아니잖아요. 이 과정에서 본 민주당 사람들은 정말 저같이 약간 성격이 좀 까칠한 사람이 보기에는 심하다 싶을 정도로 대통령님 뜻을 따르려고 합니다. 그건 워낙 대통령께서 잘하시고 지지율도 높고, 혼신의 힘을 다하시잖아요. 그래서 정청래 대표도요. 그 복잡한 방송개혁법. 그다음에 징배제까지 저희가 끝냈는데 그때도 충분히 조율을 하셔서 최종 결과를 당 우리 과방위와 그다음에 청와대와 정부가 조율해서 최종 조율안만 보고해 주세요, 그러더라고요. 그래서 제가 보기에는 약간 돌쇠 같다는 느낌이 들었는데요.



▷ 주영진 / 앵커 : 정청래 대표가?



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 네. 그냥 내가 이재명 대표를 지키고, 그리고 대통령을 지키고 이재명 정부 성공을 도와줄 거예요. 돌쇠 같이 가는 분이라 저는 약간 그분에 대해서 일부가 막 이렇게 비난하는 게 이해가 좀 안 되는 그런 것도 있고.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 상황이 좀 이해가 잘 안되시는군요?



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 지금 상황 전체는 아니죠. 일부가 그러고 있으니까. 이해가 안 가고. 그리고 대통령께서도 정청래 대표의 관심을 누구보다 잘 아실 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 그거는 이제 또 시간이 또 답을 줄 것 같고. 그러면 최민희 의원은 최고위원, 최고위원도 대단히 중요한 자리잖아요. 지도부를 구성하고 민주당이 어떤 방향으로 갈 것인가를 결정하는 그 논의 과정에 참여할 수 있는 자리이지 않습니까? 최고위원에 나갈 생각은 있으십니까?



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 저는 일부 분들이 저에게 최고위원 나가라고 권유하고 있고요. 그리고 지금까지 그 누구도 지금 상황이 좀 복잡했잖아요, 지방선거 전에. 그러니까 내가 뭘 할게 하고 나설 수 있는 분위기가 아니고 결심도 못 하셨을 것 같아요. 그래서 저도 최종적으로 제가 원하는. 그러니까 이렇게 막 제가 보기에는 좀 안 해도 되는 경쟁은 그만하시고. 그리고 민생 개혁의 내 핵심은 이거, 그다음에 통합에 대해서는 나는 이런 입장이다. 그리고 민주당의 역사 바로 세우기는 내가 이렇게 전통을 이어가겠다. 그리고 당원 주권은 이렇게 실현하겠다. 이쪽으로 약간 정책 대결로 가면 그때 제가 비슷한 분이 있으면, 뭐 저도 결심을 하겠습니다. 지금은 솔직히 바라보니까, 선거 결과도 혼란스러웠고. 그리고 당 상황도 모두가 그렇듯이 저도 이렇게 바라보는 입장입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 사실은 국회 상임위원회, 전반기 상임위원회에서는 가장 시끄러운 곳이, 가장이라는 말은 원래 한 군데만 얘기해야 하는데.



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 가장은 법사위였습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 법사위. 그런데 법사위 못지않은 곳이 과방위 아니었습니까?



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 인정합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 거기 또 위원장을 하셨잖아요. 이제 위원장 임기는 마치셨고. 그러면 상임위원회를 옮기시는 건가요, 아니면 과방위 계속?



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 위원장은 대개 떠나는 게 관례이고요. 저는 방송 제도 개혁은 일단은 일단락됐기 때문에 이제 포털 개혁, 신문 개혁, 정부 광고 개혁. 이게 제 과제라고 생각해서 문체위를 희망하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 문체위를 희망하고 계신다. 원내대표가 또 결정할 문제니까. 그런데 국민의힘에서 이진숙, 김태규. 방통위, 우리 최민희 의원과 상당히 대립했던 인물들이 국회로 들어와서 과방위로 올 것 같다는 얘기가 있어서 민주당도 상당히 또 그 과방위 지형을 어떻게 짤 것인가 고민할 것 같은데요?



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 그런데 그 과방위가 제가 보기에는 AI나 양자로 넘어가게 되어 있어서요. 그런 어떤 방송을 둘러싼 갈등을 생각하고 오신다면 김빠진 맥주가 될 가능성이 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. AI 이쪽으로 가게 될 것이다?



▶ 최민희 / 민주당 의원 : 과방위가 과학기술정보방송통신위원회잖아요. 그래서 저희 때 AI 기본법 만들고, AI 진흥법 만들고, 양자이니셔티브법까지 다 해놨거든요? 그래서 이제는 국가의 백년대계를 위하여 그쪽 부분에 집중할 때이고요. 제가 2년 전반기에 시끄러울 수밖에 없을 때 했던 작업이 다시 반복될 수는 없어요. 제도가 끝났거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당 전당대회가 내 삶에 도움이 되는 그런 민주당으로 나아가는 새로운 전환점이 돼야 한다고 얘기하시는 민주당 최민희 의원과의 인터뷰였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



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